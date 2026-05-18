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總統賴清德昨日出席活動提及「台獨」背後兩大意涵，「其實是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，是在指中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。對此台北市長蔣萬安今（18）日稱很同情民進黨台北市長參選人沈伯洋，因為大家都說民進黨的台獨像月亮，初一十五不一樣。沈伯洋則回應，所謂的台獨黨綱已被「台灣前途決議文」覆蓋過去，沒什麼不一樣，不知道蔣萬安想同情什麼，也認為已經20幾年的事情，不應繼續討論。對於蔣萬安嘲諷喊同情，沈伯洋表示，之前有講過所謂台獨黨綱，在現在已經有「台灣前途決議文已經覆蓋過去了」，只要有了解法律的人應該都可以知道，就像今天《憲法》有《憲法本文》、《憲法增修條文》，本文還會在但會被凍結，被增修條文取代，這是任何法律系大一都可以明瞭的程度。沈伯洋認為，這沒有什麼初一十五不一樣，從1991年到1999年「台灣前途決議文」，應該沒有任何改變跟衝突，不知道他想要同情什麼事情，這已經是這已經是20幾年前的事情，但這20幾年來都重複一直在問一樣的問題，認為這是在欺瞞民眾，明明1999年就已經解決的事情，他們卻不好好跟民眾講，導致很多人有這樣的誤解，「已經20幾年的事情，大家就不應該這樣繼續討論」，應該好好專心討論市政。