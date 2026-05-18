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台北股市今（18）日盤中一度下跌1002.19點，盤中最高為41095.82點，盤中狂拉925.65點，終場下跌280.54點或0.68%，收在40891.82點，成交量9904億元。觀察成交量排行榜前10名，不少ETF位居榜單之中。台北股市今日明顯有壓，開盤下跌76.54點、來到41095.82點，盤中最低一度來到40170.17點、下跌1002.19點，不過隨後有低接買盤挹注，終場下跌280.54點或0.68%，收在40891.82點，成交量9904億元。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.41點、來到409.77點，終場下跌1.55點或0.38%，收在409.63點，成交量2371.31億元。觀察今日成交量排行榜前五名，有不少ETF的身影，第一名為主動統一升級50（00403A）、第三名為主動統一台股增長（00981A）、第六名為元大台灣50正2（00631L）、第八名為凱基台灣TOP50（009816）、第九名為元大台灣50反1（00632R）、以及第十名國泰永續高股息（00878）。其中，國泰永續高股息ETF 00878 將於明（19）日除息，國泰投信上週四（14日）公告，今年第2季每受益權單位實際配息金額為0.66元，若持有一張可領660元，較前一次的0.42元大增57.14%。5月18日為最後買進日。回顧00878近年配息表現，前年第1季配發0.4元，第2季提升至0.51元，第3季與第4季皆維持0.55元；不過去年第1季降至0.5元，第2季再縮水至0.47元，第3、4季更連續兩季下滑至0.4元。直到今年第1季回升至0.42元，本次更進一步衝上0.66元，不僅連續兩季成長，也刷新歷史新高紀錄。不過，受益人數則呈現下滑趨勢。根據集保結算所統計，00878受益人數曾於去年6月6日創下175萬78人的高峰，之後持續減少，截至今年5月15日最新統計為158萬2321人，較高峰時減少16萬7757人；若與今年第1季除息前、2月13日的160萬8799人相比，單季也減少2萬6478人。由於今日是除息前最後上車日，交投氣氛熱絡，成交量來到12萬9557張，盤中一度翻紅來到28元，終場則是下跌0.1元或0.36%，收在27.8元。