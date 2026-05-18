許瑋甯、邱澤去年8月公開兒子出生的好消息，近日則有民眾在公園目睹兩人遛小孩的幸福畫面。只見邱澤身上綁著腰凳型的嬰兒背巾，擺出奶爸架式哄兒子，許瑋甯則打扮輕便，沒拿什麼東西，在一旁看著父子二人玩鬧，臉上洋溢甜蜜笑容；由此可見邱澤有多寵妻，出門主動揹小孩、拿東西，不讓許瑋甯累到。

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許瑋甯、邱澤公園遛小孩　一家三口身影超有愛

中國微博博主「芒果撈小萌主」今（18）日發文，分享粉絲在公園偶遇邱澤、許瑋甯拍下的照片。只見許瑋甯身穿黑色無袖長版上衣，搭配黑色鴨舌帽和白襪、滑板鞋，看起來彷彿是大學生。邱澤則身穿白色上衣及黑褲，身上還綁著嬰兒背巾，十分賣力在哄小孩，還把兒子抱起來「舉高高」，場面十分溫馨。

從夫妻倆的互動來看，小孩出門應該都是邱澤在抱，捨不得讓許瑋甯出力，粉絲看了也紛紛留言直呼，「好甜蜜的夫妻」、「這畫面太溫馨了吧！感覺他們的小家庭超有愛的」、「這麼好看的兩個人，不敢想小朋友顏值有多高」、「有超帥爸爸、絕美媽媽的幸福寶寶」、「原來邱澤也用腰凳」。

▲▼許瑋甯（左）、邱澤（右）帶著小孩到公園放電。（圖／微博＠芒果撈小萌主）
▲▼許瑋甯（左）、邱澤（右）帶著小孩到公園放電。（圖／微博＠芒果撈小萌主）
▲許瑋甯、邱澤公園溜小孩　一家三口身影超有愛（圖／微博＠芒果撈小萌主）
邱澤拍電影煞到許瑋甯　直接把女主角娶回家

回顧許瑋甯、邱澤的戀愛故事，兩人因拍電影《當男人戀愛時》擦出愛火，直到2021年才公開戀情，並直接分享一張戴著婚戒的照片，宣布「我們結婚了」，震撼喜訊當時讓粉絲們驚掉下巴。

而許瑋甯婚後則在2025年初懷孕、8月順利生子，做完月子後她也火速恢復好身材，在同年11月和邱澤補辦婚禮，夫妻倆直到這天才高調同框放閃，好感情讓人羨慕。

▲邱澤（左）、許瑋甯（右）去年11月甜蜜補辦婚禮。（圖／資料照）
▲邱澤（左）、許瑋甯（右）去年11月甜蜜補辦婚禮。（圖／資料照）

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藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...