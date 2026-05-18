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兩人被捕後均不認罪

日本千葉縣市川市動植物園的小猴子「Panchi君」（パ ンチくん），因為把娃娃當媽媽整天抱著，令人心疼的模樣在網路上爆紅。不過，昨（17）日驚傳有美國客翻越動物園柵欄硬闖猴山，其中一人身穿詭異玩偶裝，讓猴群嚇得四散奔逃，事後兩人遭到警方逮捕，但均堅不認罪，目前調查仍在進行中。綜合日媒報導，當地時間17日上午10點50分左右，市川市動植物園的員工報案表示，「有位外國男子，年約20多歲，跳進了園內的猴山中」，另外還有一位外國男子在旁負責拍攝。兩人脫序行徑不僅讓其他遊客看傻，也把獼猴們嚇得吱吱亂叫四處逃竄。市川市動植物園表示，過去從未發生類似事件，「感到既驚訝又困惑」，並直呼如此行為完全不符合常理。兩人在現場即被園方工作人員制服，之後把兩人移交給警方，警方隨後依涉嫌暴力恐嚇妨礙營業罪嫌將兩人逮捕。身穿布偶裝翻越柵欄跳入猴山的是24歲男子戴森（Reed Daison），在外負責拍攝的則是27歲男子杜安（Neil Duan），兩人自稱是美國籍，且戴森在亂入市川市動植物園之前，就已先穿著布偶裝在東京遊走，自稱是「迷因幣人」。警方表示，兩人的行為迫使園方進行安全確保等應變措施外，還導致園內活動取消，妨礙了動物園的正常業務，因此將兩人逮捕。對於警方指控，戴森表示「無法接受」；杜安則辯稱自己沒有進入柵欄內，「逮捕我並不合理」，雙方均否認罪行，全案仍待後續調查釐清。