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▲初步調查結果顯示，火車當時以約35公里/小時的速度與巴士相撞，並在撞擊點前約100公尺處停止了緊急煞車。 （圖／美聯社／達志影像）

▲泰國曼谷機場輕軌站附近的事故現場，調查人員正在檢查列車殘骸。（圖／美聯社／達志影像）

泰國曼谷日前發生重大鐵路平交道事故，一列貨運列車與公共巴士及多輛車輛相撞並引發大火，造成至少8人死亡、30多人受傷。事故後續調查持續擴大，最新結果顯示涉事列車司機不僅沒有合法駕駛資格，毒品檢測亦呈陽性，震驚泰國社會，也迫使政府承諾全面檢討鐵路安全制度。事故發生於5月16日下午3時41分，地點位於曼谷阿索克與丁登路交會處的鐵路平交道。當時一輛載客巴士停在鐵軌上，隨後遭迎面而來的貨運列車高速撞擊，巴士瞬間起火燃燒，火勢猛烈並波及附近私家車與摩托車，造成嚴重死傷。警方與救援人員趕抵現場後，花費相當時間撲滅火勢並救出傷者，最終確認至少8人罹難、30多人受傷。事故初步調查指出，事發時平交道出現車輛回堵，導致柵欄無法順利放下，列車最終直接撞上仍滯留在鐵軌上的巴士。曼谷市長查猜表示，現場有車輛違規停留在平交道與周邊五公尺範圍內，違反交通規定，成為釀成慘劇的關鍵因素之一。然而，在後續的調查結果卻發現不只巴士卡在鐵軌上，貨運列車司機也大有問題，泰國鐵路運輸廳長披切引述警方通報指出，46歲涉事貨運列車司機尿液毒品檢測呈陽性，且並未持有鐵路運輸廳核發的列車操作員執照，卻仍能駕駛列車上路。相關單位已立即下令對所有列車營運人員進行酒精與毒品全面檢測，並調查允許該名司機駕駛列車的鐵路主管責任。該司機目前已被停職，除面臨刑事指控外，也將因嚴重違紀接受懲處。曼谷警方18日進一步表示，涉事列車司機已被正式控以魯莽駕駛罪名，並與鐵路平交道看守員一同被控過失致死與致傷罪。不過兩人目前均否認指控。另一方面，巴士司機也預計面臨刑事責任，但因仍在接受治療，暫時尚未完成偵訊程序。事故引發全國對鐵路平交道安全的高度關注。泰國首相阿努廷在探視傷者後承諾，政府將推動長期安全改革，包括以地下隧道或高架道路逐步取代平交道，並強調「必須減少平交道數量」，以降低類似事故再次發生的風險。泰國國家鐵路公司則證實，事故地點採用的是由現場人員手動操作的柵欄系統，安全機制是否完善也成為外界關注焦點。在善後方面，曼谷大眾運輸公司宣布，罹難者家屬最高可獲150萬泰銖賠償，傷者則可獲8萬至50萬泰銖不等補償。這起事故不僅揭露交通管理與鐵路營運的制度漏洞，也再次提醒各國對於平交道與公共運輸安全的長期隱憂。