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緬甸今（18）日清晨出現明顯地震活動，位於緬甸南部沿海地區於當地上午發生中等規模地震，除在緬甸最大城市仰光的民眾能明顯感受外，遠至泰國曼谷及北部多地的高樓建築亦出現搖晃回報。至截稿前，相關單位尚未接獲人員傷亡或重大財產損失通報。根據緬甸氣象水文局資料，地震發生於當地時間18日上午8時35分，規模約5.2，震源深度約40公里，震央位於仰光省丹林縣轄下皎丹鎮區（Kyauktan）南方約14.5公里處。德國地球科學研究中心（GFZ）則測得相近強度，指出該地震規模約5.3，震源位於緬甸南部沿海附近。由於震央距離商業大城仰光不遠，當地多處明顯感受到震動。此次地震的震波亦跨境傳至泰國。泰國地震觀測部門指出，地震在泰國時間上午9時05分被記錄到，震源深度約10公里，震央位置距離泰國達府湄索地區西南方約247公里。儘管距離不近，首都曼谷多處高樓仍回報出現明顯搖晃，顯示震波傳遞範圍廣泛。泰國氣象單位收到大量民眾通報指出，曼谷辦公大樓、醫療機構與公寓等高層建築出現輕微至中等程度晃動，包含挽叻、沙吞、拍耶泰、恰圖恰、空堤與廊曼等區域皆有感。部分位於10至24樓的住戶與上班族表示出現頭暈感，並觀察到窗簾、吊燈與室內水體晃動。部分高樓辦公室在震後一度進行預防性疏散，員工被引導至戶外安全區域集合。震感亦延伸至曼谷周邊暖武里府，以及北部清邁、南邦等地。當地居民描述震動較為輕微，但仍能感受到建築物短暫搖動。專家指出，曼谷地層以鬆軟黏土為主，容易放大遠距離地震的震波，因此即使震央位於境外，仍可能在高樓層感受較明顯的晃動。目前泰國與緬甸官方皆表示，尚未接獲重大結構損壞或傷亡報告。相關單位正持續監測後續餘震與地震數據，並呼籲民眾保持警覺、留意官方發布的安全資訊。