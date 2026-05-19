以下涉及劇情劇透，尚未看完者請斟酌閱讀。

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▲李尚熙（如圖）飾演權詩媛的巫堂媽媽，最終因救女兒死亡。（圖／翻攝自李尚熙IG@sangheeya）

韓劇《Girigo：奪命許願》在播出後，火速登上Netflix全球64個國家的冠軍寶座，驚悚劇情引發熱議。而在結局後，網友也翻出幾個劇中彩蛋，與感到疑惑的內容。其中，結尾變反派的娜莉（康美娜 飾）去了哪裡？以及「Girigo」開發者權詩媛（崔主恩 飾）的巫堂媽媽（李尚熙 飾）為什麼會死？是因為權詩媛許願，還是因權詩媛破壞神堂導致神靈震怒，而代替女兒受罰？《NOWNEWS今日新聞》也與讀者一起回顧劇情，解析劇情隱藏的彩蛋。看完《Girigo：奪命許願》後，大家最好奇的就是變反派的娜莉去了哪裡？她的身體在哪？結局中，娜莉透過網路要求崔亨旭（李孝濟 飾）的網友，去學校撿回她遺失的手機，然後點開未刪除的「Girigo」App，暗示著她將成為下一季的大魔王。不過在這之前，當娜莉與世雅（全昭映 飾）於權詩媛靈體創造的靈界打架時，世雅的身體是在神堂與陽光（全素妮 飾）在一起，那娜莉的身體又在哪裡？劇中娜莉最後一次身體出現時，是在廢棄工廠裝哭扯掉世雅的手環，然後看著世雅與建宇（白宣號 飾）邪笑後，接著一轉身就不見，之後就是靈魂出現在靈界。當時娜莉雖然受傷，但還沒死亡，所以一定有身體，結尾時，世雅也說：「我應該堅持帶娜莉回來。」代表她僅是因執念而靈魂困在靈界。事實上，康美娜在受訪時，也透露不知道娜莉失蹤的身體在哪裡，看來觀眾只能期待有第二季，才能有望給出解答。在介紹「Girigo」開發者權詩媛與首個下詛咒都慧玲（權雅凜 飾）的故事時，權詩媛的巫堂媽媽最後全身是血的交給都慧玲一個符咒，叫她偷偷放在權詩媛的東西裡保護她，接著就沒有再出現，讓不少網友好奇她真的已經死了嗎？權詩媛媽媽曾說過，詛咒別人，自己也要付出相應代價，但權詩媛在詛咒媽媽死掉時，App還沒開發成功，權詩媛也沒有付出任何代價，所以詛咒不會成真。不過權詩媛之後將媽媽的神堂弄得亂七八糟，侍奉的神像全部都東倒西歪，似乎是神靈震怒，就連外面也出現異象，像是烏鴉衝撞、蜈蚣成群結隊等，讓她趕緊擺陣，請求神明不要懲罰女兒，而原本要爬到權詩媛身上的蜈蚣也緊急撤回，代表媽媽擺陣成功，但似乎是遭到反噬，而流了很多血。據權詩媛家附近雜貨店奶奶的說法，權詩媛媽媽死了後，是被人從家裡抬出去，證實是因神靈震怒而死亡。