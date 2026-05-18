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SK海力士廠區首曝光

SK海力士員工笑著工作畫面掀起熱議

SK海力士利潤分配讓員工暴賺 變相導致三星罷工

全球人工智慧（AI）熱潮讓記憶體供不應求，高頻寬記憶體（HBM）成為極度稀缺資源。也帶動韓國記憶體大廠SK海力士股價不斷飆出新高。韓國KBS電視台節目《紀錄片3日》近期播出一段歷史性畫面，獲准進入HBM全球巨頭SK海力士的利川園區，見證這家記憶體大廠的開發與生產，其中多段畫面在社群平台掀起韓國和台灣民眾熱議，因SK海力士員工幾乎全數笑著上班，團隊欣欣向榮。韓國媒體KBS節目《紀錄片3日》以「首次見到的世界 — SK海力士利川廠區72小時」為影片核心，進入了國家核心技術保護區域的SK海力士利川園區，進行長達72小時的密集拍攝。公開了位於京畿道的利川園區與高頻寬記憶體研發、生產線現場員工們的日常生活。利川園區有研究開發、生產、物流、品質驗證等各領域的技術員工正在工作。無塵室的工作人員們頻繁往返於製程區域，檢查設備狀態和工作生產動線，並進行提高生產效率的會議。拍攝團隊進入時也經歷嚴格關卡，如同員工禁止攜帶智慧型手機等個人資訊設備，且也得換上無塵衣，就連攝影團隊的器材也得先用無塵布擦拭。進入廠區後，可看到許多高空走行式無人搬運車（OHT）24小時不間斷裝載晶圓的密封盒。一位在後段製程部門工作、負責確認潛在不良品狀況的工程師坦言儘管工作艱苦，他將自己形容為「像是半導體醫生一樣的角色」，展現了對自身職務的自豪感。亦有許多過去歷經公司低谷的員工回憶，過去曾經歷過放無薪假的慘澹時光，而公司過去在充滿不確定性的情況下，也從未放棄希望，才能持續在高頻寬記憶體這一條路殺出重圍。許多民眾的目光都聚焦在員工們工作時爽朗的表情與氛圍上，即使面對辛苦的工作，員工們依然笑著工作的模樣令人印象深刻，相關畫面也在網路上迅速擴散。「看看這些員工的表情多麼燦爛，即使他們要輪三班」、「公司忠誠度來自薪資和獎金…SK海力士證明了這一點」、「從沒想過光靠勞動收入就能致富，但你看這裡，你還真的可以只靠勞動收入發財」。SK 海力士在 2025 年 9 月與工會達成協議，將年度營業利益的 10% 固定分配為員工獎金，並取消上限，為期十年。根據韓國金融界許多分析師與證券業者估計，以 2026 年獲利預測推算，SK 海力士每位員工今年的平均獎金可達46萬至47.7萬美元，明年更可能逼近90萬美元，徹底拉開與三星電子的差距，也導致三星許多員工紛紛跳槽至SK海力士，進而導致三星電子半導體部門罷工行動。韓媒提到，目前證券界部分人士預估，若SK海力士的年營業利益達到200兆至250兆韓元左右的水準，明年年初發放的超額利潤分配金（PS）可能達到每人平均數億韓元的水準，因此引發了熱烈討論。