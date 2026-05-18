皮克敏風潮持續，手遊《Pikmin Bloom》已經從一款「休閒遊戲」變成「策略養成」遊戲，社群出現大量攻略技巧，其中就包含「騎機車種花」，只要讓機車維持低速，就能讓種花更有效率，不過機車行專業師傅卻提醒，「低速運轉」容易讓機車傳動系統受損，維修費至少上千起跳，「還不如儲值比較劃算。」
皮克敏大絕招！怎麼騎機車種花？
《Pikmin Bloom》除了要不斷走路培育皮克敏外，最重要的遊戲任務，就是開啟定位在低速下移動「種花」，由於種花前需要蒐集花瓣，因此「如何用最少花瓣種出最多朵花」，成為玩家們專研的遊戲技巧。
對《Pikmin Bloom》玩家來說，走路、騎腳踏車、坐公車等種花方式，早已是玩家的基本知識，但近期各大社群掀起一波「機車種花法」，雖然《Pikmin Bloom》會因為移動速度過快，導致種花強制停止，但只要能把機車「維持在15至20公里」的時速，就能在「最短時間移動最長距離」，讓花朵數暴增。
騎車種花效率大增 隱藏成本卻超高
經過記者和各大網友實測，只要選擇一條紅綠燈較少、車流量小的路線，透過「機車種花法」，短短5分鐘就能種出1300至1400朵花，所需花瓣數量也大幅減少，快速推進每個月的任務進度。
不過在新莊經營超過30年機車行的陳師傅提醒，「機車種花法」讓機車時速不超過20公里，會讓傳動系統處於「要啟動不啟動」的狀態，這樣的情況下，包覆在離合器外圍的金屬圓罩（俗稱碗公）會頻繁與離合器摩擦，長期下來會導致機車抖動、加速遲滯，甚至增加「打滑」風險。
低速行駛很傷機車 專家：不如去儲值
陳師傅也說明，許多人為了維持定速，甚至會「油門加煞車」一起按，對煞車系統的傷害也非常嚴重；低速行駛也會導致引擎燃燒不完全，加速「積碳」產生，陳師傅直言「一直慢慢騎沒有好處啦！只會更常修車，碗公換一個就要破千，這些錢直接拿去儲值可能比較快。」
針對《Pikmin Bloom》機車種花法，除了傷害機車外，也要提醒民眾，開車、騎車時還是要避免使用手機，依《道路交通管理處罰條例》，汽車駕駛人行駛道路時，以手持方式使用行動電話，可處新臺幣三千元罰鍰；機車駕駛人則可處新臺幣一千二百元罰鍰。。
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《Pikmin Bloom》除了要不斷走路培育皮克敏外，最重要的遊戲任務，就是開啟定位在低速下移動「種花」，由於種花前需要蒐集花瓣，因此「如何用最少花瓣種出最多朵花」，成為玩家們專研的遊戲技巧。
對《Pikmin Bloom》玩家來說，走路、騎腳踏車、坐公車等種花方式，早已是玩家的基本知識，但近期各大社群掀起一波「機車種花法」，雖然《Pikmin Bloom》會因為移動速度過快，導致種花強制停止，但只要能把機車「維持在15至20公里」的時速，就能在「最短時間移動最長距離」，讓花朵數暴增。
經過記者和各大網友實測，只要選擇一條紅綠燈較少、車流量小的路線，透過「機車種花法」，短短5分鐘就能種出1300至1400朵花，所需花瓣數量也大幅減少，快速推進每個月的任務進度。
不過在新莊經營超過30年機車行的陳師傅提醒，「機車種花法」讓機車時速不超過20公里，會讓傳動系統處於「要啟動不啟動」的狀態，這樣的情況下，包覆在離合器外圍的金屬圓罩（俗稱碗公）會頻繁與離合器摩擦，長期下來會導致機車抖動、加速遲滯，甚至增加「打滑」風險。
陳師傅也說明，許多人為了維持定速，甚至會「油門加煞車」一起按，對煞車系統的傷害也非常嚴重；低速行駛也會導致引擎燃燒不完全，加速「積碳」產生，陳師傅直言「一直慢慢騎沒有好處啦！只會更常修車，碗公換一個就要破千，這些錢直接拿去儲值可能比較快。」
針對《Pikmin Bloom》機車種花法，除了傷害機車外，也要提醒民眾，開車、騎車時還是要避免使用手機，依《道路交通管理處罰條例》，汽車駕駛人行駛道路時，以手持方式使用行動電話，可處新臺幣三千元罰鍰；機車駕駛人則可處新臺幣一千二百元罰鍰。。