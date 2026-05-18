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荷姆茲海峽遭封鎖 國際能源危機成最大黑天鵝

總理黃循財示警：考驗在後頭 靠能源韌性挺進

全球人工智慧（AI）硬體需求步入爆發期。儘管當前中東區域戰爭導致全球航運與能源市場動盪，但這股「AI狂熱」正以驚人動能拉動電子產業復甦。全球貿易風向球新加坡今（18）日公布最新官方數據，4月份非石油國內出口（NODX）同比大幅增長 24.5%，遠超市場預期，顯示高階晶片需求已成功壓過地緣政治危機帶來的經濟陰霾。根據新加坡政府機構「新加坡企業發展局（Enterprise Singapore）」發布的數據，4月份的強勁增長延續了3月份15.3%的漲勢。官方聲明指出，在AI相關需求的強勁支撐下，電子產品出口持續擴大。《法新社》報導亦指出，這波增長反映出全球市場對先進AI晶片、次世代數位儲存裝置，以及AI筆電和智慧型手機等硬體的「無底洞式需求」，從出口目的地來看，新加坡對全球主要經濟體的貿易量均出現爆發式增長：美國市場： 4月出口額逆轉3月份下滑2.8%的頹勢，同比狂飆 59.6%。中國市場： 出口同比增長 37.8%，高於前一月的20.3%。歐盟市場： 同比增長 33.4%，成功扭轉3月份萎縮12.2%的慘況。新加坡作為高度依賴外貿的小型開放經濟體，其出口表現一向被視為國際貿易景氣的「經濟金絲雀」，此番亮眼數據無疑為全球科技供應鏈注入一劑強心針。然而，在耀眼的出口數據背後，新加坡政府對全年的整體經濟前景依然保持居安思危的謹慎態度。主因在於中東局勢自今年2月28日美以聯軍空襲伊朗並引發區域戰爭後，至今仍未平息。目前，德黑蘭當局與美軍相互實施海上封鎖，導致全球約五分之一石油與天然氣必經的交通要道——荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）基本處於關閉狀態。這場航道危機嚴重干擾了全球能源市場，持續推高物價，並引發國際社會對通膨復燃、消費力減速的深切擔憂。新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）在五一勞動節講話中就曾公開警告，受到中東危機封鎖航道的衝擊，星國今年的經濟增長步伐在未來幾個月內很可能會放緩。他直言，儘管貿工部先前將全年經濟成長預期由1%-3%上調至2%-4%，但國民仍必須「為接下來更艱難的時期做好準備」。不過黃循財也強調，新加坡過去數十年來為了打造能源韌性而實施的長期政策，將在危機中發揮防禦作用。星國長年作為亞洲主要煉油樞紐與能源交易中心，其健全的儲備與分散風險機制，能讓這座城市國家在面對地緣政治風暴時，依然站在相對強而有力的位置上。