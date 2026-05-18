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韓國歌手MC夢今（18）日突然透過社群平台預告，今晚八點（台灣時間晚上七點）將緊急開始線上直播，透露將公開過去欠債、性交易等爭議的真相，還點名演藝圈4位高層有高額非法賭博的行為，表示涉案藝人們也將一起曝光，消息一出立刻引爆外界關注。MC夢今日在社群發文預告將「毀滅性爆料」，態度強硬表示，將公開非法賭博的演藝圈高層名單，其中甚至包含多名建設公司會長與企業代表，其中還透露有藝人涉案，預計將在演藝圈掀起一波腥風血雨。事實上，MC夢近年爭議不斷，他曾於2023年與車佳元同創立娛樂公司One Hundred，但已於去年7月離開公司，如今該公司深陷與旗下藝人的結算金糾紛，包括EXO-CBX、李昇基、李茂珍以及VIVIZ等藝人，旗下男團THE BOYZ成員還曾告公司涉嫌挪用公款，導致辛苦工作卻拿不到回報。除了公司風波外，MC夢去年底也曾捲入與車會長之間的不倫傳聞，當時他出面否認，強調自己已有穩定交往中的女友；另外日前還被爆料性交易，總是帶不同女性到家中，使得同社區住戶不堪其擾。如今MC夢選擇主動開戰，不只預告「大揭露」，還揚言公開非法賭博鏈與相關名單，也讓許多網友擔心此事會牽扯到自家偶像或是支持的經紀公司。