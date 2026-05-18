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人工智慧監控系統在泰國再度「立功」！泰國警方近日宣布，透過AI人臉辨識與即時監控技術，成功在熱門旅遊城市芭達雅（Pattaya）逮捕一名涉及人口販運等多項重罪的通緝犯。根據泰媒報導，逮捕行動於5月15日上午9時15分展開。芭達雅旅遊警察當時接獲AI攝影監控系統警示，系統比對人臉資料後，鎖定一名與刑事法院4月29日發出的逮捕令相符的男子，警方隨即在著名的芭達雅步行街（Walking Street）附近展開行動，攔截並逮捕38歲嫌犯宋猜·賽裡（Somchat Saelee）。警方指出，宋猜涉及多項嚴重指控，包括人口販賣、共謀人口販賣、剝削未成年人、非法帶人出境，以及向電腦系統輸入不實資料等罪名。相關案件據稱與一個涉嫌非法剝削民眾與未成年人的犯罪集團有關。嫌犯落網後，已被移交泰國人口販運調查部門進一步偵辦，相關司法程序仍在進行。泰國警方強調，此案再次證明AI智慧監控系統在大型旅遊城市的重要性，尤其是芭達雅作為國際旅客密集的觀光熱點，警方近年持續加強科技監控部署，以追蹤跨國犯罪與重大刑案嫌疑人。執法單位表示，AI系統能即時比對通緝資料庫，大幅縮短追查時間，提升公共安全。事實上，類似運用AI來緝捕嫌犯的案例早在今年1月已經發生，當時AI監控系統在林巴厘海碼頭透過人臉辨識，成功鎖定四名涉嫌參與網路詐騙集團的嫌犯，並在現場將其逮捕。警方指出，這些案例顯示智慧監控已逐漸成為泰國執法的重要工具。