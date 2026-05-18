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內政部日前於「115年防颱整備記者會」，公開表揚推動防救災工作績效卓著的地方政府及相關單位，台中市憑藉防災士培訓成果表現亮眼，截至114年底，已完成培訓防災士超過9千人，目前累積正式取得防災士資格人數更已突破1萬3千人，榮獲全國第三名佳績。台中市政府消防局簡任技正楊純凱代表市府出席受獎，展現台中市長期深耕防災教育與強化社會韌性的豐碩成果。消防局分享，此次記者會除展現中央與地方政府共同面對極端氣候及強化防颱整備之決心外，亦同步辦理「原住民族地區特搜隊成軍典禮」及「114年台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）標章頒授」等重要活動，台中市除由代表接受表揚外，也率領台中市T-CERT隊伍及原住民族地區特搜隊共同參與，充分展現台中市公私協力、全民參與防救災工作的深厚能量與具體成果。消防局長孫福佑表示，防災士制度是強化城市韌性與提升全民防災意識的重要基礎，截至114年底，台中市已完成培訓防災士超過9千人，目前累積正式取得防災士資格人數更已突破1萬3千人，顯示台中市推動全民防災工作已逐步開花結果，並朝向「全民皆具備防災知能」的目標穩健邁進。孫局長指出，市府近年持續擴大防災士培訓對象，除一般民眾外，也積極推動高樓大廈管理委員會、保全人員、計程車駕駛、里鄰長、企業團體及社區志工等多元族群參與，希望將防災觀念深入各行各業，建構更完整、更綿密的社區自主防災網絡，提升災害發生時的自助、互助及應變能力