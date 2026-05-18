眾所矚目的「川習會」結束後，美國總統川普日前接受專訪提到，不希望有人覺得有美國支持就要走向獨立，被解讀為「不支持台獨」；而總統賴清德近日則重新詮釋「台獨」意涵，強調台灣本來就是主權獨立國家、兩岸互不隸屬，也沒有「台獨」問題。對此，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪轉述，先生認為賴清德應該也不知道自己在講什麼吧？

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陳佩琪表示，最近聚焦川普對台灣的談話，看似各界觀感還沒反應完，只是民進黨的發言人和青鳥、名嘴的解讀，通常和一般人不一樣，是沒在奇怪的，台灣自從有民進黨後，就被民進黨帶入一個義和團式的社會了，他們像鴕鳥一樣把頭埋進沙子裡，自顧自地講自己想要聽的。

陳佩琪續指，昨天賴清德在臉書上提到的民進黨「台獨黨綱」，對比時任行政院長的他在立法院講的：「我就是一個務實的台獨工作者。」她質疑，不知道大家聽得懂總統昨天於臉書上在講什麼嗎？早上和先生聊到這個，柯文哲說賴清德應該也不知道自己在講什麼吧？

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林翊涵編輯記者

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