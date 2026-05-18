記憶體行情是否還沒走完？外資對日本鎧俠（Kioxia）的最新評價，成為市場觀察指標。鎧俠公布優於預期的財測後，花旗、摩根大通、摩根士丹利等券商接連上調目標價，摩根士丹利更將鎧俠列為首選股，主要看好AI應用持續擴大，將支撐NAND快閃記憶體與企業級SSD需求。

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鎧俠日前預估，2026會計年度第1季財測優於市場預期，主要受惠AI帶動記憶體晶片需求升溫。彭博也指出，鎧俠受惠全球記憶體供給吃緊與價格上揚，並準備赴美發行存託憑證。

近年三星、SK海力士等韓系大廠把更多資源投入HBM，高階AI記憶體排擠部分傳統記憶體產能，讓專注NAND的鎧俠更容易承接訂單。隨著雲端服務商、資料中心持續擴張，儲存需求也從過去的週期反彈，轉向更具AI基建支撐的結構性成長。

市場看好，若鎧俠持續被外資上修目標價，代表市場對「記憶體循環還沒結束」的想像仍在延伸，台灣相關個股也可能跟著反映。

台股記憶體相關族群今（18）日表現分歧。南亞科收305元、跌2.09%；華邦電收130.5元、漲0.77%；旺宏收160元、跌1.54%；群聯收2735元、漲3.21%；威剛收418元、跌1.65%；十銓收278.5元、漲0.91%。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...