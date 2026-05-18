本月10日在《英國達人秀》的舞台上，象徵直通決賽的「金按鈕」轟然響起，台灣特技寫下歷史新頁的這一刻，全場觀眾與評審起立瘋狂歡呼。台灣表演者楊立微在3公尺高的火焰巨輪中凌空起舞，震撼全球。她下了舞台後也特別感謝老公賴寬誌，因為以血肉之軀扛起60公斤風火輪、讓她可以順利表演的男人，就是她的先生。
錄影當下不知奪金！忍受手麻極限瘋狂備戰
楊立微和賴寬誌在國際舞台發光發熱的幕後故事，將在苗可麗與陳孟賢主持的三立台灣台《阿姐萬歲》中揭密。有趣的是，錄影當下夫妻倆其實還不知道自己最終會拿下金按鈕。楊立微表示，為了將傳統民俗技藝足技帶向國際，她長年每天躺在排練椅上，常常一躺就是一整天，甚至每次躺十分鐘手就麻了，只能靠意志力逼自己習慣。
建築系男孩為了把妹玩火 意外燒出牽手一生的冰火之戀
楊立微從小接受正統特技訓練，練就一雙能撐起任何重量的鋼鐵之腳。賴寬誌則是半路出家，大學讀建築系的他，提及當初接觸火舞的理由很直率：「當初只是覺得表演很帥，想要交女朋友啦。」當時硬派的科班女孩楊立微在街頭遇見跨界的建築系男孩賴寬誌，兩人從一起流汗練習、一起街頭演出開始，逐漸從工作夥伴走成了牽手一生的夫妻。
不過，夫妻倆也因為背景截然不同，剛開始排練時天天吵架。賴寬誌回憶，有次練特技時老婆整個人踩在他肩膀上，因為穿著硬鞋讓他痛到入骨，他向老婆反映，沒想到換來楊立微一句傳統科班的硬派觀念：「老師說底下的人要忍耐，你就忍一下！」結果氣得賴寬誌當場撇下老婆罷工，大吼：「我不練了！」
比照太陽馬戲團規格！使用建築結構學精準算出的安全感
但也因為賴寬誌有建築背景，讓楊立微在表演上有更多後盾。賴寬誌將建築系的專業融入團隊，與隊內機械、化學背景的夥伴反覆測試了一百種材料與上百次實驗，將安全機制拉高到太陽馬戲團等級，連演出服都具備消防防火功能，賴寬誌表示：「我們確定效果、人不危險，才會演出。」也讓楊立微堅定地表示：「我完全相信我老公。」這段充滿汗水與感人驚喜的訪談，將於6月18日（周一）晚間10點15分在三立台灣台《阿姐萬歲》播出。
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楊立微和賴寬誌在國際舞台發光發熱的幕後故事，將在苗可麗與陳孟賢主持的三立台灣台《阿姐萬歲》中揭密。有趣的是，錄影當下夫妻倆其實還不知道自己最終會拿下金按鈕。楊立微表示，為了將傳統民俗技藝足技帶向國際，她長年每天躺在排練椅上，常常一躺就是一整天，甚至每次躺十分鐘手就麻了，只能靠意志力逼自己習慣。
建築系男孩為了把妹玩火 意外燒出牽手一生的冰火之戀
楊立微從小接受正統特技訓練，練就一雙能撐起任何重量的鋼鐵之腳。賴寬誌則是半路出家，大學讀建築系的他，提及當初接觸火舞的理由很直率：「當初只是覺得表演很帥，想要交女朋友啦。」當時硬派的科班女孩楊立微在街頭遇見跨界的建築系男孩賴寬誌，兩人從一起流汗練習、一起街頭演出開始，逐漸從工作夥伴走成了牽手一生的夫妻。
不過，夫妻倆也因為背景截然不同，剛開始排練時天天吵架。賴寬誌回憶，有次練特技時老婆整個人踩在他肩膀上，因為穿著硬鞋讓他痛到入骨，他向老婆反映，沒想到換來楊立微一句傳統科班的硬派觀念：「老師說底下的人要忍耐，你就忍一下！」結果氣得賴寬誌當場撇下老婆罷工，大吼：「我不練了！」
比照太陽馬戲團規格！使用建築結構學精準算出的安全感
但也因為賴寬誌有建築背景，讓楊立微在表演上有更多後盾。賴寬誌將建築系的專業融入團隊，與隊內機械、化學背景的夥伴反覆測試了一百種材料與上百次實驗，將安全機制拉高到太陽馬戲團等級，連演出服都具備消防防火功能，賴寬誌表示：「我們確定效果、人不危險，才會演出。」也讓楊立微堅定地表示：「我完全相信我老公。」這段充滿汗水與感人驚喜的訪談，將於6月18日（周一）晚間10點15分在三立台灣台《阿姐萬歲》播出。