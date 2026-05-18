我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「足上舞伶」楊立微登上《英國達人秀》奪下金色按鈕，成為台灣首位闖進總決賽表演者，苦練23年的成果感動無數網友。（圖／翻攝楊立微臉書）

本月10日在《英國達人秀》的舞台上，象徵直通決賽的「金按鈕」轟然響起，台灣特技寫下歷史新頁的這一刻，全場觀眾與評審起立瘋狂歡呼。台灣表演者楊立微在3公尺高的火焰巨輪中凌空起舞，震撼全球。她下了舞台後也特別感謝老公賴寬誌，因為以血肉之軀扛起60公斤風火輪、讓她可以順利表演的男人，就是她的先生。錄影當下不知奪金！忍受手麻極限瘋狂備戰楊立微和賴寬誌在國際舞台發光發熱的幕後故事，將在苗可麗與陳孟賢主持的三立台灣台《阿姐萬歲》中揭密。有趣的是，錄影當下夫妻倆其實還不知道自己最終會拿下金按鈕。楊立微表示，為了將傳統民俗技藝足技帶向國際，她長年每天躺在排練椅上，常常一躺就是一整天，甚至每次躺十分鐘手就麻了，只能靠意志力逼自己習慣。建築系男孩為了把妹玩火 意外燒出牽手一生的冰火之戀楊立微從小接受正統特技訓練，練就一雙能撐起任何重量的鋼鐵之腳。賴寬誌則是半路出家，大學讀建築系的他，提及當初接觸火舞的理由很直率：「當初只是覺得表演很帥，想要交女朋友啦。」當時硬派的科班女孩楊立微在街頭遇見跨界的建築系男孩賴寬誌，兩人從一起流汗練習、一起街頭演出開始，逐漸從工作夥伴走成了牽手一生的夫妻。不過，夫妻倆也因為背景截然不同，剛開始排練時天天吵架。賴寬誌回憶，有次練特技時老婆整個人踩在他肩膀上，因為穿著硬鞋讓他痛到入骨，他向老婆反映，沒想到換來楊立微一句傳統科班的硬派觀念：「老師說底下的人要忍耐，你就忍一下！」結果氣得賴寬誌當場撇下老婆罷工，大吼：「我不練了！」比照太陽馬戲團規格！使用建築結構學精準算出的安全感但也因為賴寬誌有建築背景，讓楊立微在表演上有更多後盾。賴寬誌將建築系的專業融入團隊，與隊內機械、化學背景的夥伴反覆測試了一百種材料與上百次實驗，將安全機制拉高到太陽馬戲團等級，連演出服都具備消防防火功能，賴寬誌表示：「我們確定效果、人不危險，才會演出。」也讓楊立微堅定地表示：「我完全相信我老公。」這段充滿汗水與感人驚喜的訪談，將於6月18日（周一）晚間10點15分在三立台灣台《阿姐萬歲》播出。