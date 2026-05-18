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▲孫燕姿（如圖）早年在來台灣發片，住在台北市小小的租屋處，每天搭同事車跑通告，打包麻辣鍋底隔天加泡麵吃，成為她難忘的回憶。（圖／環球音樂提供）

天后孫燕姿日前在台北完成兩場大巨蛋演唱會，深具穿透力的動人嗓音與一首首不敗經典，讓全場歌迷聽得如痴如醉。向來與台灣有著深厚情感的她，在舞台上不僅感性大聊當年在台北打拚的點點滴滴，更首度曝光自己有一位超級可愛溫柔的台灣舅媽，台灣國語叫她「豔珠」（燕姿），還會煲「燕鷗」（燕窩）和雞湯給她吃，讓她好感謝，舅媽本人也坐在台下聽演唱會。孫燕姿在演出時和粉絲聊天時透露，其實自己和台灣的緣分很深，因為家裡就有一位台灣舅媽。她笑說，每次只要回台灣見到舅媽，舅媽就會用最熱情、最道地的台灣國語大喊她的名字：「豔珠啊、豔珠。」舅媽為了幫孫燕姿開嗓補身體，也經常在廚房忙進忙出，接著端出一碗熱騰騰的補品，用親切的台灣國語熱情招呼：「豔珠，來喝『燕鷗』。」孫燕姿也對全場觀眾表達她對舅媽的感謝：「謝謝舅媽的『燕鷗』和雞湯，『豔珠』很歡喜。」除了有台灣舅媽的疼愛，孫燕姿也分享了自己剛在台灣出道時的珍貴回憶。她表示，她很懷念當年住在台北的小房子，那時候宣傳期過得既忙碌又充實，最快樂的事就是把吃不完的麻辣鍋底打包回家，隔天再丟進泡麵一起煮，那滋味至今仍讓她念念不忘。孫燕姿也想念每天坐著唱片公司同事開的車、穿梭在台北大街小巷跑通告的日子。看著台下許多一路陪伴她成長的面孔，天后忍不住紅了眼眶，對著台下表達感謝：「今天能來的舊同事們，我要謝謝你們。」在台北站演出的尾聲，全場氣氛在安可曲〈天黑黑〉、〈Stefanie〉、〈日落〉中達到沸騰。台下遲遲不肯散場的熱情觀眾們瘋狂吶喊，竟然真的把已經退場的孫燕姿再次喊出來，破天荒送上二次安可的驚喜。最後在〈尚好的青春〉萬人大合唱，以及證明彼此從此不孤單〈愛情證書〉旋律中，為台北站的演出劃下句點。