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2025年的新生兒數量，已經跌破11萬大關，來到歷史新低的10萬7000人；預估今年底會跌破10萬人。面對少子化國安危機，國民黨團今(18)日召開記者會，具體提出三項解決少子化政策，包括「0到6歲，孩子健保免費」、「0到6歲，每半年托育補助2萬元」、「0到15歲，每月5000元育兒補助」。預算規模大約一年2,416億元，不到GDP的1%，大約只佔今年總預算的8%。國民黨團指出，少子化不只是人口問題，而是國家存亡的問題，民進黨不做，國民黨來做。而台南市，在謝龍介委員當選台南市長之後，會成為第一個試辦「0-15，政府補」的城市。國民黨團書記長林沛祥表示，談到國安，有人認為是飛彈、或軍購、或兵役，但是如果一個國家連孩子都越來越少，連下一代都不敢出生，這才是最嚴重的國安危機。林沛祥認為，沒有年輕人，哪來勞動力？沒有新生兒，哪來經濟成長？沒有下一代，誰來繳稅？誰來照顧老人？誰來守護台灣？現在台灣一年出生人口跌到十幾萬人，很多年輕人不是不想生，是不敢生。現在養一個孩子，不只是甜蜜負擔，更是壓力測試，奶粉錢、托育費、房租、補習、工時、接送，夫妻每天都像是在打仗。因此，國民黨團正式提出「拯救國家未來：對抗少子化民生政策」，提出具體三項訴求：第一、「0到6歲，孩子健保免費」。孩子生病最焦急的永遠是父母，因此國民黨團主張0到6歲兒童健保費，由政府全額負擔，降低家庭醫療壓力。根據目前人口計算，0到6歲兒童約有125萬人，整體年度預算約200億元。林沛祥表示，第二、現在很多年輕夫妻的痛苦是，「雙薪養不起，一薪活不起」，夫妻同時工作，托嬰一個月2、3萬元，如果一人辭職在家帶孩子，房貸又繳不出來。國民黨團提出「0到6歲，每半年托育補助2萬元」，一年4萬元，預估一年經費約500億元，讓錢真正用在家庭和孩子身上。林沛祥指出，看到太多中央政府預算，浪費在一次性煙火活動、側翼宣傳、基層綁樁，真正願意生孩子的夫妻，卻得不到政府應有的重視與支持，如果政府連願意生孩子的夫妻都不照顧，最後年輕人只會選擇「乾脆不要生」。林沛祥提到，第三、目前台灣0到15歲孩子約有286萬人，整體年度預算約1,716億元。林沛祥指出，若少子化繼續惡化，未來台灣付出的代價，遠遠超過1,716億元。因為未來最可怕的是，沒有勞動力、沒有人繳稅、勞保破產、長照崩潰、城市空洞化，最後學校一間間關門，整個國家失去活力。今天不救孩子，明天國家就沒有孩子可救。林沛祥表示，國民黨團提出三項具體政策，預算規模大約一年2,416億元，不到GDP的1%，大約只佔今年總預算的8%。這項政策可以讓年輕人敢結婚、年輕家庭敢生孩子、父母願意留在台灣、國家擁有下一代。民進黨政府最愛喊「抗中保台」，但真正能夠保台的，不是武器，而是下一代；沒有孩子的台灣，最後什麼也都守不住。林沛祥呼籲民進黨政府，不要再把少子化當成口號，不要只會辦論壇、做簡報、拍宣傳片，年輕人需要的不是感動影片，是帳戶真的多了5,000元。民進黨政府不能只會叫人民愛國，國家也必須要先愛人民的孩子。少子化不只是人口問題，而是國家存亡的問題。民進黨不做，國民黨來做。而台南市，在立委謝龍介當選台南市長之後，會成為第一個試辦「0-15，政府補助」的城市。