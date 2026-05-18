115年度的國中教育會考在昨（17）日落幕，許多人也在社群分享題目，但其中國文科的第12題，是要猜宋代的頭飾，要考生判斷最符合題目的頭飾圖片，D選項正好跟張凌赫在《逐玉》戴的古裝頭飾一樣，直接成為神解答，讓許多考生都笑喊：「追劇有幫助。」

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在國文科的第12題中，引述了宋代趙彥衛的著作《雲麓漫鈔》，要求考生根據「至後漢高祖裹襆頭，左右長尺餘，橫直之，不復上翹，迄今不改。」這段話，選出宋代帝王襆頭的樣式，其中D選項正好跟《逐玉》張凌赫戴的頭飾一樣，讓不少有追劇的考生秒選，意外成為神解答。

▲張凌赫在《逐玉》的古裝造型竟變國文科的會考題目。（圖／翻攝自Threads）
▲張凌赫在《逐玉》的古裝造型竟變國文科的會考題目。（圖／翻攝自Threads）
《逐玉》架空歷史　服裝、造型參考宋代

事實上，《逐玉》雖然是架空歷史的劇情，但劇中服裝、人物造型、朝堂氛圍、道具等，都呈現了非常濃厚的宋代風格。張凌赫飾演的武安侯「謝征」，在朝堂中戴的頭飾，也正是有宋代官帽特徵，兩邊非常長的「長翅帽」。

而這項細節，也成為了考生們解答的關鍵，還笑說出題老師是不是粉絲，直呼：「這根本送分題…」、「這是獎勵會考前還在追《逐玉》的人嗎？哈哈」、「果然追劇是有幫助的」。

資料來源：Threads


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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...