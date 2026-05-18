跨越20多年的現象級線上遊戲《新楓之谷》（MapleStory）在韓國迎來23週年，母公司 Nexon 宣布與服飾品牌 UNIQLO 推出客製化限量聯名T-shirt；並和韓國樂天集團（Lotte）聯手，在首爾蠶室地區展開為期一個月的超大型線下慶典「Maple Attack！」，將遊戲世界百分百還原至現實生活。
UNIQLO 門市限定「UTme!」客製化 拒絕撞衫
《新楓之谷》與 UNIQLO 的跨界合作，將在韓國境內6間指定 UNIQLO 門市，推出「UTme!」專屬客製化服務，粉絲們可以前往門市，自由挑選「菇菇寶貝」、「皮卡啾」、「綠水靈」等經典人氣怪獸與遊戲圖素，親自設計並印製專屬的聯名 T-shirt 與帆布袋。
巨大菇菇寶貝漂浮石村湖 樂天世界變身「楓之谷島」
除了 UNIQLO 聯名外，首爾地標「石村湖」也出現超吸睛的巨型「菇菇寶貝」充氣大氣球，成為近期最熱門的打卡聖地，樂天世界塔廣場也被包裝成「弓箭手村菇菇公園」，讓民眾透過AR技術體驗在現實中「打怪狩獵」的樂趣，完成任務的幸運玩家，還有機會抽中樂天酒店餐券、樂天世界一日通票或 UNIQLO 面額券等大獎。
與此同時，首爾樂天世界正式啟用永久性的「楓之谷主題島（Maple Island）」，將遊戲中的經典地圖神還原，正式將虛擬 IP 落地為實體文旅地標。後續樂天影城更規劃於6月中旬同步直播《新楓之谷》夏季發表會並放映劇場版動畫。
臺灣玩家別羨慕！6月西門町夏季發佈會開跑
本次《新楓之谷》與 UNIQLO 的客製化聯名活動目前雖為韓國限定，但無法去韓國旅遊的臺灣粉絲也別太羨慕。台灣代理商遊戲橘子近年同樣動作頻頻，日前也宣布將於6月6日在台北西門町舉辦「2026 SUMMER SHOWCASE：CROWN」夏季改版發佈會。
看著韓國如此龐大的跨界規模，台灣玩家或許也可以大膽敲碗，期待未來能在台灣看到更多超萌的在地化聯名服飾登場。
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《新楓之谷》與 UNIQLO 的跨界合作，將在韓國境內6間指定 UNIQLO 門市，推出「UTme!」專屬客製化服務，粉絲們可以前往門市，自由挑選「菇菇寶貝」、「皮卡啾」、「綠水靈」等經典人氣怪獸與遊戲圖素，親自設計並印製專屬的聯名 T-shirt 與帆布袋。
除了 UNIQLO 聯名外，首爾地標「石村湖」也出現超吸睛的巨型「菇菇寶貝」充氣大氣球，成為近期最熱門的打卡聖地，樂天世界塔廣場也被包裝成「弓箭手村菇菇公園」，讓民眾透過AR技術體驗在現實中「打怪狩獵」的樂趣，完成任務的幸運玩家，還有機會抽中樂天酒店餐券、樂天世界一日通票或 UNIQLO 面額券等大獎。
與此同時，首爾樂天世界正式啟用永久性的「楓之谷主題島（Maple Island）」，將遊戲中的經典地圖神還原，正式將虛擬 IP 落地為實體文旅地標。後續樂天影城更規劃於6月中旬同步直播《新楓之谷》夏季發表會並放映劇場版動畫。
本次《新楓之谷》與 UNIQLO 的客製化聯名活動目前雖為韓國限定，但無法去韓國旅遊的臺灣粉絲也別太羨慕。台灣代理商遊戲橘子近年同樣動作頻頻，日前也宣布將於6月6日在台北西門町舉辦「2026 SUMMER SHOWCASE：CROWN」夏季改版發佈會。
看著韓國如此龐大的跨界規模，台灣玩家或許也可以大膽敲碗，期待未來能在台灣看到更多超萌的在地化聯名服飾登場。