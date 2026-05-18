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曼谷平交道列車撞上公共巴士造成重大死傷後，泰國官方開始將關注焦點延伸至災後心理健康，泰國精神衛生部門指出，這起事故不僅衝擊傷者與罹難者家屬，也可能對目擊者、救援人員，甚至長時間關注新聞的社會大眾帶來創傷壓力，並呼籲媒體與民眾停止散播事故現場的血腥畫面，以避免二次傷害與擴大心理創傷。泰國去年起制定五月是心理健康月，泰國心理健康局局長奇提薩克・阿克頌翁（Kittisak Aksornwong）表示，這起發生在阿索克路口的重大交通事故屬於典型的創傷性事件，可能對多個族群造成心理衝擊，包括傷者、罹難者家屬、現場目擊者，以及透過社群媒體持續接收相關資訊的公眾。他特別強調，重複暴露於暴力或血腥影像，容易引發壓力、焦慮、恐懼，甚至形成廣泛性的心理創傷，對兒童、長者及脆弱族群影響尤為顯著。因此，精神健康局正式呼籲媒體與社群使用者，避免發布、轉傳或分享事故現場的照片與影片，尤其是涉及傷者、遺體或血腥畫面的內容，以維護人性尊嚴與家屬感受。當局也建議媒體在家屬仍處於哀傷期間時，避免進行採訪，以減少對受害者家屬的再次傷害。為因應災後心理需求，泰國已啟動心理危機支援機制。精神健康局已派遣「心理危機評估與治療團隊」（MCATT）待命，準備提供心理照護並評估災後影響，並與地方單位持續協調，依事件嚴重程度制定適當協助方案。初步評估顯示，目前整體情況仍在可控範圍內，後續有望逐步改善。此外，昭披耶精神醫學研究所已安排MCATT團隊自5月17日至21日輪班待命。全國共有六支心理危機支援團隊參與，包括昭披耶精神醫學研究所、詩麗塔尼醫院、卡里亞納加林達研究所、拉查努庫研究所、兒童與青少年心理健康研究所，以及第13區精神健康中心，將提供跨區心理支援服務。當局也同步與警察法醫研究所及警察醫院合作處理罹難者相關事務，並與拉加維提醫院協調探視與協助傷者。官方同時提醒民眾，應僅依循政府與可信媒體發布的資訊，避免轉傳未經證實的消息，以降低社會恐慌與心理壓力。對於持續追蹤事故新聞的民眾，專家建議適度暫停接觸相關資訊，避免反覆觀看災難畫面，並留意自身與家人的壓力狀況。若出現驚嚇、失眠、焦慮或長期壓力累積等症狀，應主動與信任的人談談，或尋求專業協助。泰國心理健康諮詢專線1323全天候提供服務，以協助有需要的民眾。