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馬英九基金會已致電調查小組 董事會21日將如期召開

國民黨副主席蕭旭岑於馬英九基金會執行長任內，被前總統馬英九指控「違反財政紀律」，引發黨內與基金會連鎖效應。近期國民黨主席鄭麗文在黨內空戰培訓中，提及馬英九身體狀況不佳，並表示希望其家人儘速處理，避免馬英九又上新聞。對此，國民黨立委徐巧芯認為，相關事務就交由基金會處理，其他人能少說幾句就幾句。對於相關爭議，曾任馬英九辦公室發言人的徐巧芯今（18）日在《中午來開匯》專訪時表示，年紀增長難免出現病痛，若外界將此放大成對錯判斷，反而容易失焦，也可能讓整體事件越弄越糟糕。她進一步強調，基金會的事務應由基金會內部機制處理，「能少說幾句就幾句」，尤其牽涉到他人健康狀況。馬英九基金會今日也發布聲明指出，馬英九已於11日親自致電調查小組成員薛香川、尹啟銘及李德維，關切調查進度，並邀請3人出席21日董事會，討論增選新任董事事宜。聲明表示，薛、尹2人未接聽電話，而李德維則有接通，並在通話中確認將出席董事會，同時承諾協助通知其他成員到場，並在會中提出調查結果。蕭旭岑先前表示，關於馬英九的健康問題，他選擇保持沉默，並強調「沉默是金」，希望外界不要持續消費相關議題。他並指出，有部分人士利用馬英九議題進行政治鬥爭，甚至影響兩岸關係發展，形容這種行為「人神共憤」。他同時呼籲金溥聰等人妥善照顧前總統，別事後就落跑不管馬英九了；而金溥聰方面也已表態，將在調查報告完成後公開說明全案始末。