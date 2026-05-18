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▲期間限定推出「雙雙對對 萬年對味」優惠活動。（圖／翻攝畫面）

在手搖飲市場熱度持續升溫之際，CoCo都可憑藉穩定產品力與高消費者好感度，持續站穩人氣品牌行列。《網路溫度計 DailyView》「2025網路人氣標章」年榜品牌，CoCo都可榮獲手搖飲料類人氣標章，2026年第一季，CoCo都可再度獲得網路人氣標章，連續5季展現品牌在網路聲量與消費者口碑上的穩定表現。CoCo都可長年以多元飲品選擇與穩定口感累積顧客支持，其中經典品項「百香雙響炮」更是不少手搖控心中的人氣必點TOP1。延續雙響炮系列的人氣基礎，CoCo都可今夏推出全新成員「紅柚雙響炮」，大杯75元（街邊價）。新品以酸甜紅葡萄柚果肉搭配清香順口的21歲輕烏龍茶，再加入雙響炮系列招牌Q彈珍珠與爽脆椰果，讓消費者在經典「百香雙響炮」之外，也能有更清爽解膩的全新選擇。CoCo都可經典「百香雙響炮」憑藉豐富咀嚼感受到消費者喜愛，其熱帶感十足的百香果風味與雙料口感，成為許多顧客的熟悉選擇。此次全新推出的「紅柚雙響炮」，則以紅葡萄柚清爽酸甜的柑橘香作為主調，搭配輕烏龍茶香，整體風味更輕盈、解渴，清爽又耐喝。「紅柚雙響炮」入口可感受紅柚果肉帶來的果香與微酸甜感，尾韻則由21歲輕烏龍茶帶出清香茶感，搭配珍珠與椰果雙重口感，呈現果茶、茶韻與咀嚼感並存的飲用體驗。對喜歡CoCo經典品項的顧客來說，這次新品不只是雙響炮系列的延伸，也提供了從百香果系到紅柚系的更多元選擇。配合「紅柚雙響炮」上市，CoCo都可推出限時優惠活動。5月20日好友日，線上平台都可訂購買「紅柚雙響炮」線上領券享第二杯0元優惠；5月21日至5月31日則推出「雙雙對對 萬年對味」活動，都可訂、臨櫃訂購「紅柚雙響炮」與「百香雙響炮」任選2杯只要100元。活動期間，街邊、外島門市適用，臨櫃購買與「都可訂」線上點購同享優惠。無論是想回味經典人氣的「百香雙響炮」或是嚐鮮清爽酸甜的「紅柚雙響炮」，都能一次滿足。(實際品項、供應狀況與活動內容依各門市公告為準)