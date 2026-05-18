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氣候變遷導致台中荔枝災損救助頻傳，更引發山區果園閒置與農業高齡缺工危機。市議員張玉嬿、謝志忠、黃守達、王立任今(18)日質詢指出，山區果樹產業不能永遠停留在「災後補助」的治標思維，市府應以「全產業鏈」與「循環經濟」的高度進行城市治理，並在太平區設立「山區果樹產業服務中心」，透過科技與綠色電商，將傳統農業翻轉為永續獲利的綠色新創產業。議員張玉嬿指出，農業部日前雖公告台中荔枝災損救助，但回顧過去十多年來，市府投入智慧農業及韌性預防的預算極為匱乏。現行制度每逢極端氣候，往往只剩下災後救助一途，在面對高齡缺工日益嚴重的現況下，山區果園逐漸閒置，本地農業生產力正加速流失。張玉嬿強調，「全產業鏈轉型」是將荔枝從單純的鮮果販售，拉高至全果利用與循環經濟的城市治理高度。在生產端，應導入環保管理以減少資材開銷，提升果品在高端市場的競爭力；在加工端，則應將全果價值極大化，讓過去被視為廢棄物的部分轉化為全新收益來源。針對產業解方，議員建議市府應於太平區設立「山區果樹產業服務中心」，建立一個能長期獲利、吸引青年投入的產業系統。該中心應扮演整合平台，對內透過共同設備、智慧農業、現代化加工、綠色電商與品牌行銷進行升級，對外則系統化整合無人機巡航、採收人力與集貨流程，以守住台中未來的農業生產能力。議員共同呼籲，市府應立即提供跨局處資源，全力支持「荔枝產業鏈韌性專案」，將看天吃飯的傳統農業，轉型為穩賺不賠的「綠色新創企業」。議員們強調，此舉不僅能協助農民適應氣候變遷，更能讓台中成為全台第一個山區果樹循環經濟示範城市，奪回極端氣候下的永續治理領航權。