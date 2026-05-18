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內政部拍板預算全數通過 張峻：尊重

花蓮縣府與議會因今年度總預算吵翻天，主因為府會雙方對預算編列與審核權限的看法分歧，縣府上月15日函請內政部協處核定，內政部今（18）日尊重縣府編列預算，「同意依照縣府原編列數通過」。對此議長張峻表示尊重，強調議會從來不是故意卡預算，也非不審預算，真正關心的，是在花蓮經歷重大災害之後，縣政府如何把每一分納稅人的錢，用在最需要的地方。對於內政部拍板預算依花蓮縣府編列全數通過，張峻表示尊重，並向花蓮鄉親說明，花蓮縣議會從來不是故意卡預算，也非不審預算，議會真正關心的，是在花蓮經歷重大災害之後，縣政府如何把每一分納稅人的錢，用在最需要的地方。張峻提及，內政部函文中也特別提到的兩項重點「馬太鞍溪災後重建經費規劃」以及「各鄉鎮市補助款分配公平性」，這些問題，本來就應該公開透明，接受民意監督。事實上，議會早已正式函文邀請縣長徐榛蔚率相關局處首長到會進行專案報告，希望把事情向縣人說清楚、講明白，但至今仍未能由縣長親自到議會完整說明。如今內政部也明確表示，議會仍可依法安排專案報告，持續行使監督職權。張峻說，這代表議會的監督權並沒有被否定，今年花蓮縣政府握有高達401億元、史上最高的總預算，這不是任何人的錢，而是全體花蓮鄉親的血汗錢。因此議會未來仍會持續嚴格監督預算執行，要求公開透明，確保災後重建、地方建設與各鄉鎮市資源分配，都能真正做到公平與有效，「我始終相信，監督不是對立，而是對花蓮未來的責任」。