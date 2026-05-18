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1年目標18萬張數位化 未來更朝向金融服務

工商憑證是一家企業的「電子身分證」可以用在員工勞健保申辦、電子發票及公司登記與變更等。但過去僅開放實體卡片，企業若要完成相關業務都須準備好讀卡機才能使用。商業署今（18）日宣布，「行動工商憑證」上線，企業只要透過手機完成申請，就可以一機在手完成所有商務驗證及組織身分證明，解決實體卡片限制。工商憑證是一家企業的「身分證」，據統計共有56萬張，每年使用次數大約有90億次，顯示工商界高度需求。商業署長蘇文玲說，可以運用在公司登記、企業稅務及申請政府補助；但許多企業都反映，使用實體卡就必須要有讀卡機才能使用，就存在諸多限制。而行動工商憑證解決重要文件簽證常因「沒卡、沒讀卡機」而延誤的窘境，只要企業採「以證換證」，就可以在3分鐘內完成申請，無論是在高鐵上、咖啡廳或是出差都可以透過手機臉部辨識、指紋完成組織身分識別、組織身分證明及數位簽章。商業署資訊室主任丁珕報告，工商憑證主要有身分驗證、數位簽章及資料加密3個功能，這是將工商憑證放入手機內不僅是可以更加方便；公司業務不用再透過實體卡片運作，可以分工授權給公司不同部門執行，更能更加安全，該系統具備行動應用資安聯盟（MAS） L2 檢測，不用再擔心遺失實體卡片所帶來後遺症，「讓手機成為企業的數位大小章。」針對未來，商業署短期會朝向全面取代實體 IC 卡，實現「零讀卡機」，減少行政成本，中期朝向加速各大政府應用服務使用到工商憑證的驗證流程，最後則是擴大到電子契約普及化、企業內部營運提升及民間應用普及；申請量方面目標也希望1年內約有1／3持卡人，也就是18萬張可以申請數位化。丁珕補充，未來2至3年內也可能會推出C2C的簽章服務，但這必須要與銀行、銀行公會及金管會取得共識，目前進度看起來較樂觀。當被問到行動工商憑證涉及到金流及線上交易，必須要達到MAS L3的資安檢測。他補充，現在確實還不到金融憑證等級，但如果要做到網路銀行等級，未來就必須要申請到MAS L3的資安檢測等級，推動財務金流交易。對於政府希望可以花多少時間消除實體卡片？丁珕表示，憑證實體卡片不會馬上消失，這部分還是會尊重企業意願，但也認為卡片會消失這件事情是未來的趨勢，就跟自然人憑證也隨著時間推移朝向無卡化。