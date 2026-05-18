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高雄市涂姓員警假借執行職務和檢查傷勢等名義，非法拍攝6名報案女性身體隱且私合成裸照。高雄地檢署依違反個資法等罪起訴。高市警局今（18）日表示，該員警違法偷拍案件，經地檢署提起公訴，該局對違法失職人員採取零容忍態度，予一次記二大過免職，斷然淘汰。高市警局指出，三民一分局接獲被害人提出性騷擾申訴及告訴，案經行政調查及主管機關審議認定成立，市警察局依法從重對凃員記大過一次並調整服務單位；同時主動報請地檢署指揮，依法移送偵辦。該員警違法偷拍案件，經地檢署提起公訴，該局對違法失職人員採取零容忍態度，予一次記二大過免職，斷然淘汰。於行政及刑事案件調查及處理過程中，警方與被害人均有持續保持聯繫，並適時向渠說明案件受理、行政調查、申訴審議及司法偵辦等相關進度，持續告知相關法律權益及社會局轉介資訊，以維護渠自身權益。針對該案，地檢署業已偵查在案，市警局全力支持被害人依法聲請再議的權利；也將落實檢討執法與稽核機制，並強化員警性平觀念教育。