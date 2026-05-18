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民進黨：對國家主權與兩岸路線清晰且一致

川習會上週落幕，美國總統川普（Donald Trump）接受媒體專訪談及台灣議題，表示不希望看到台灣走向獨立，引發關注。總統賴清德回應強調捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」的問題。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（18）日表示，「大陸和台灣同屬一個中國，這是台海真正的現狀」，批評賴清德是「欲蓋彌彰」。中國外交部發言人郭嘉昆今日在中國外交部例行記者會上，被問到對賴清德「沒有台獨問題」的主張有何評論？郭嘉昆表示，「賴清德此番表演欲蓋彌彰，再次揭露其頑固堅持推行『台獨』分裂的本質與意圖。世界上只有一個中國，台灣從來不是一個國家，過去不是，未來更絕無可能」。郭嘉昆強調，「大陸和台灣同屬一個中國，這是台海真正的現狀。賴清德當局不斷勾連外部勢力謀獨挑釁，企圖推動台灣問題國際化，是台海現狀的最大破壞者，是台海和平穩定的最大亂源」。郭嘉昆重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是一個國家，今後也絕無可能」、「中國堅決反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫的、明確的」、「台獨與台海和平水火不容」、「倚外謀獨、以武謀獨，最終只是癡心妄想」。郭嘉昆還對民進黨喊話，要「民進黨當局應該認清大勢，面對現實，懸崖勒馬」，並稱「兩岸統一才是光明大道」。對於賴清德昨日說法，民進黨發言人吳崢表示，一直以來從前總統蔡英文到賴清德總統，民進黨在國家主權定位立場與兩岸關係路線，其實都非常清晰且一致。蔡英文時期的「四大堅持」跟民進黨「台灣前途決議文」內容完全相符，總統賴清德上任以來也繼續堅持「四大堅持」，同時提出四個強化和平的行動方案，來強化國防自主的實力與經濟安全的韌性等。吳崢表示，台灣的立場就是維持現狀，維持區域的和平穩定，反倒是中國在區域局勢中，一直透過軍演、環台恐嚇製造區域情勢的不穩定跟緊張。