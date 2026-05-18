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超過千萬泰國人受心理困擾 政府資源分配仍有限

1. 透過學校與家庭合作強化兒童情緒教育與心理發展

2. 推動校園心理健康評估系統（HERO平台）

3. 為職場族群提供心理健康支持課程

4. 建立線上與線下心理諮詢中心

5. 發展自助式心理治療與輔助工具平台

6. 建立整合型心理健康資訊網站

公眾人物與社會倡議加入 推動心理健康進入政策層級

泰國近十年來對於心理健康問題或精神疾病相關症狀的關注逐漸抬頭，根據泰國公共衛生部精神健康署數據，受身心健康困擾而就醫的泰國民眾在2015年僅有130萬人，到了2023年才成長至290萬人，然而從泰國健康促進基金會（ThaiHealth）與人口與社會研究院（IPSR）、瑪希隆大學共同發布的《泰國健康 2025》報告指出，全國約有1340萬人曾出現心理健康問題或精神疾病相關症狀，顯示心理健康早該成為公共衛生的重要議題，而不再淪為無法宣之於口的邊緣討論。泰國政府自去年5月起啟動「Mind Month」計畫，由衛生部心理健康廳與世界衛生組織（WHO）相關合作機構共同推動，今年的開幕活動於曼谷舉行，主題為「心理健康現在進行中（Mental Health is Now）」，邀請來自醫療、教育與公共領域代表參與討論，而泰國舉辦的第六屆國際心理學與精神健康大會則制定於今年11月。泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）在活動中表示，將心理健康月制度化，是希望讓社會重新理解「尋求心理協助並非異常，而是自我照護的一部分」，並強調政府將持續擴展心理健康服務資源與可近性。根據衛生部資料，泰國目前超過1000萬人受到焦慮症、憂鬱症、壓力障礙及其他精神疾病影響，但身心健康相關預算僅占公共衛生支出的約2%，這種資源落差也成為政策討論焦點。與會專家指出，雖然心理健康的需求持續上升，但這類醫療服務往往聚集在都市地區且因衛教資訊不夠普及，對一般民眾來說還是有段遙遠距離，加上社會對心理疾病仍存在一定污名化，使部分患者延誤就醫或未能獲得適當協助。為應對日益增加的需求，泰國政府去年就與民間機構合作推出六項核心措施，包括：同時規劃於一年內建立超過300個心理健康服務據點，以提升基層服務覆蓋率。今年的「Mind Month」活動也吸引多位公共人物與社會倡議者參與，討論議題涵蓋心理韌性、女性心理健康、自我價值與支持系統建構等面向。泰國著名的雙語新聞主播兼女性權益倡導者千妮塔（Chanita Craythorne）不僅在2025年贏得「泰國世界夫人」（Mrs. Thailand World 2025）頭銜，也在2026年初成功奪下「世界夫人」（Mrs. World 2025）后冠，集結母親、選美冠軍、女主播於一身的她在活動上也特別指出，自己將透過自身平台推動心理健康政策對話，希望促進泰國政府與相關部門之間更深入合作，以改善母親族群、青年與弱勢群體的心理支持資源。