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115年國中教育會考17日落幕，各科參考答案陸續出爐。針對今年試題趨勢，中華民國補教協會分析指出，整體難度較去年略為簡單，但命題方向更貼近108課綱強調的素養導向與跨科整合能力。預計會考成績將於6月5日公布，補教協會發起「全台應援承諾」，提供考生落點分析與升學諮詢服務。中華民國補教協會理事長劉益和表示，今年若要取得A++級分，各科預估錯題數需控制在2題以內。基北區傳統明星高中預估錄取分數方面，建國中學約需34.6分、北一女中33.6分、師大附中32.8分、成功高中31.8分。各科老師對本屆考題給予高度評價。劉益和強調，未來準備會考除基本學科能力外，更須強化閱讀理解、資訊整理與跨領域思考能力，避免因審題不清而失分。此外，115年會考成績預計於6月5日公布，6月18日起開放志願選填，7月7日公布分發結果。協會秉持全台補教業者陪伴學子的決心與社會責任，發起「全台應援承諾」，在成績公布後，學生可以持成績單，到全台任一補教協會會員補習班，進行落點分析與升學諮詢服務。針對今年會考各科試題，補教團隊逐一分析提出看法。社會科試題整體難度適中、題型由淺入深，歷史科相對較具挑戰性，地理與公民則屬正常發揮。與去年相比，今年圖表、圖片及表格題比例提高，約占五成，並大量融入生活情境與國際議題，包括俄烏戰爭下的歐盟能源政策、宏都拉斯白蝦關稅、法國臭蟲危機及黃河水文變化等，都成為命題素材。數學科則延續閱讀素養導向，題幹篇幅增加，但計算難度略降。補教協會分析指出，今年學生數學能力呈現「M型化」現象，閱讀理解能力較強的學生認為題目偏簡單，閱讀能力較弱者，很容易因題意理解不足而失分。非選題部分仍重視解題策略與邏輯表達，要求學生完整呈現推理過程。國文科今年延續基礎語文、閱讀理解與情境思維三大命題方向，雙文本與跨文本閱讀題型明顯增加。寫作測驗題目為「賦予事物的新面貌」，補教團隊分析，此題「易寫難攻」，若僅停留在物品描述層次較難獲得高分，需進一步結合情感與生命經驗，展現深度思考。自然科則持續朝向「核心素養」與「探究實作」方向命題，強調文字理解、圖表判讀與生活應用，減少複雜計算與死記背誦。補教團隊指出，今年自然科呈現「三多一沒有」特色，即文字多、圖表多、生活情境多，以及沒有複雜計算，主要檢驗學生資訊整合與科學邏輯推演能力。英文科部分，整體難度被評為「中等偏難」，閱讀篇幅增加，考驗學生耐心與長文理解能力。題型除著重時態與片語應用外，也融入文化與國際議題。其中有關「冰島語言存亡」的雙篇閱讀題，要求學生比較全球化與母語保存間的不同觀點，被視為典型素養導向命題。