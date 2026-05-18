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群益臺灣加權正2（00685L）分割案正式過關，未來投資門檻可望大幅降低。群益投信公告，00685L已於5月15日召開受益人會議，基金分割決議案通過。以受益人會議當日每單位淨值243.05元推估，00685L有機會採取1拆24的方式進行分割，分割後價格將接近原始發行價10元。00685L原始發行價為10元，是目前台股正2 ETF中發行價最低的產品。若後續分割比例確定，分割後單位價格將明顯下降，有機會成為市場上入手門檻最低的台股正2 ETF之一，讓小資族也能用較低金額參與槓桿型台股ETF。依據00685L信託契約與公開說明書規定，ETF分割比例須為整數倍，且分割後每單位淨值不得低於初次發行價格10元。若以5月15日淨值243.05元計算，1拆24後仍符合相關條件。ETF理財達人指出，台股正2 ETF具備每日重新平衡機制，在多頭行情中，前一日獲利會持續滾入隔日部位，形成類似自動加碼效果。因此當台股處於明顯上升趨勢時，正2 ETF的長期累積報酬，有機會高於原型指數2倍。以00685L為例，截至5月15日，上市以來報酬率達2373.29%，明顯高於台灣加權報酬指數同期報酬478.49%的2倍。隨著AI硬體需求帶動台股長線投資題材，對追求資本成長的投資人來說，正2 ETF也成為市值型ETF之外的另一種選項。不過，正2 ETF屬於槓桿型商品，漲勢中可能放大報酬，但在盤勢反轉或震盪時，也可能放大波動與損失，投資人仍需依自身風險承受度評估。根據群益投信先前公告，00685L分割相關時程暫定為5月18日公告決議結果、6月4日公告分割比率與日程、6月30日為最後交易日，7月1日至7月6日停止申贖與交易，7月7日恢復申贖、交易、借券與過戶。不過，實際分割比例與後續時程仍須以群益投信後續正式公告為準。