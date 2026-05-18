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被動元件是什麼？

被動元件為何漲價？

日本被動元件概念股大漲

台股加權指數連續兩個交易日下挫，但被動元件概念股國巨、禾伸堂、華新科卻頻頻飆升。隨著高階AI伺服器需求，及原材料成本上升，日本股市的被動元件相關族群也不斷創下新高，今（18）日鋁電解電容大廠尼吉康（Nichicon）與積層陶瓷電容（MLCC）大廠太陽誘電股價在日股指數重挫情況下上揚將近5%和7%。被動元件是電子電路中的基礎零組件，功能是穩定電壓、調節電流、儲存電荷、過濾雜訊、處理訊號，讓晶片能在穩定環境下工作，被動元件又可分為電容、電阻、電感三大類。在高階 AI 伺服器需求大增情況下，新一代AI伺服器使得被動元件數量呈現爆發成長，全球被動元件龍頭村田的數據指出，一般伺服器主機板MLCC使用量約1,800至2,500顆，AI機櫃的用量則呈現20-30倍成長，輝達200單板約搭載6,500顆MLCC，下一代Vera Rubin機櫃因熱設計功耗翻倍、電源管理複雜度提高，用量可能翻倍至約1.2萬顆。另一方面，產品規格提升，高階被動元件成長也使得全球一級大廠紛紛緊縮在新一代AI機櫃相關產品上，使得掌握次一級的台廠供應鏈等多家被動元件廠商也能藉此分杯羹或接到轉單。此外，白銀與陶瓷粉等原物料價格成本提升，也促使了漲價行情，日本大廠村田製作所與太陽誘電紛紛向代理商發出漲價通知，其中，在四月份，太陽誘電發出漲價信，自5月1日起調漲多項產品價格，涵蓋MLCC、電感、鐵氧體磁珠電感、鋁電解電容等。日本股市今日開盤走低，日經指數一度下跌近千點，收盤仍下跌593點；然而，被動元件族群表現強勢，積層陶瓷電容器（MLCC）太陽誘電上漲超過6%，今年以來已上漲95%；電容大廠尼吉康（Nichicon）上漲將近5%，今年已飆升73%；村田製作所也由跌翻漲，今年股價則飆升85%。