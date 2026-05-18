川習會14日才剛落幕，美國總統川普（Donald Trump）接受專訪時表態，不希望看到台灣走向獨立，立刻引發國際關注。總統賴清德近日則重新詮釋「台獨」背後2大意涵，強調捍衛中華民國現狀，沒有台獨的問題。對此，媒體人黃揚明示警，民進黨主體意識在於維繫政權，藍營捍衛中華民國的詮釋權，小心別被奪走了。

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黃揚明表示，國民黨即使可戳綠營「消獨」的矛盾，但也別忘了，藍營捍衛中華民國的詮釋權，小心別被綠營奪走了。從民進黨創黨之初以反對中華民國政體、建立台灣共和國的「台獨黨綱」，也就是所謂的法理台獨；到為了迎接執政而通過接受台灣已獨立，名稱為中華民國的務實台獨「台灣前途決議文」，讓民進黨執政就自認實質獨立。

黃揚明續指，再進一步到近年為了對抗中共的統一論述，將「反對統一」者，含維持現狀、中華民國派，都直接收編為獨派，也就是華獨、中華民國與中華人民共和國互不隸屬。但深藍統派卻不斷把不主張統一者全力推向綠營，這樣的基本態勢，才是民進黨為什麼非主打「抗中保台」不可的主因。

黃揚明強調，光靠中國打壓與國民黨內部矛盾，民進黨就能轉移多數執政問題，他認為，台獨不台獨根本不重要，能否維繫政權，才是民進黨念茲在茲的主體意識。

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林翊涵編輯記者

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