《俠盜獵車手 6》（GTA6）目前官方暫定2026年11月19日發售，Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 的執行長 Strauss Zelnick 近日在訪談中談到，和原定計畫相比，《GTA 6》的開發進度「大約落後18個月」，不過他仍再次給出《GTA 6》會在今年底如期上市的承諾，夏季將展開宣傳活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《GTA 6》目前共釋出2支官方預告片，分別在2023年12月和2025年5月公開，發售日期從最初的的2025年秋季延期至2026年5月，隨後再因開發進度落後，預計2026年11月19日； Strauss Zelnick 強調「2026年11月19日並沒有延期規劃，實體版與數位版將同步發售。」

▲《GTA 6》將在2026年11月19日發售，從2023年《GTA 6》首支預告片開始，相關話題、資訊非常繁雜。（圖／Rockstar Games 提供）
▲《GTA 6》將在2026年11月19日發售，從2023年《GTA 6》首支預告片開始，相關話題、資訊非常繁雜。（圖／Rockstar Games 提供）
Zelnick 近日公開接受 YouTuber David Senra 訪問，當被問到《GTA 6》經歷兩次重大延期後，究竟是開發上延宕多少時間時，Zelnick 坦言整個團隊「落後原計畫18個月」，這也是官方人員首次揭露有關《GTA 6》延期的具體時間規劃。

若以目前2026年11月19日發售來算，18個月前就是2025年5月，也就是第2支預告片公開的時間點，不過 Zelnick 在訪談中並未進一步說明18個月是從何時開始回推，對全球玩家而言，希望《GTA 6》內容完整，現階段仍比上市日期更加重要。

《GTA 6》預計今年夏季展開宣傳活動，面對焦急等候的玩家，Zelnick 在訪談中再次聲明，《GTA 6》不會再有延期計畫，這也是他今年第5度公開強調這項資訊，或許俠盜獵車手的粉絲們真的能夠放心一點。

此外，隨著《GTA 6》上市時間越來越近，各大社群消息也是漫天紛飛，包括「第3部預告片準備公開」、「遊戲有望5月開放預購」等，再度炒熱社群關注度。

相關新聞

《GTA 6》什麼時候出？官方「發售日、價格、劇情、地圖」一次看

想玩《GTA 6》就快花錢？PS4用戶收Sony官方信件：請盡快升級PS5

PS6什麼時候出？Sony總裁曝最新進度　高機率趕不上《GTA 6》上市

《GTA6》11月上市！價格恐破3000元　專家：太便宜會影響遊戲產業

張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...