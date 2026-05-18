《俠盜獵車手 6》（GTA6）目前官方暫定2026年11月19日發售，Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 的執行長 Strauss Zelnick 近日在訪談中談到，和原定計畫相比，《GTA 6》的開發進度「大約落後18個月」，不過他仍再次給出《GTA 6》會在今年底如期上市的承諾，夏季將展開宣傳活動。
《GTA 6》目前共釋出2支官方預告片，分別在2023年12月和2025年5月公開，發售日期從最初的的2025年秋季延期至2026年5月，隨後再因開發進度落後，預計2026年11月19日； Strauss Zelnick 強調「2026年11月19日並沒有延期規劃，實體版與數位版將同步發售。」
Zelnick 近日公開接受 YouTuber David Senra 訪問，當被問到《GTA 6》經歷兩次重大延期後，究竟是開發上延宕多少時間時，Zelnick 坦言整個團隊「落後原計畫18個月」，這也是官方人員首次揭露有關《GTA 6》延期的具體時間規劃。
若以目前2026年11月19日發售來算，18個月前就是2025年5月，也就是第2支預告片公開的時間點，不過 Zelnick 在訪談中並未進一步說明18個月是從何時開始回推，對全球玩家而言，希望《GTA 6》內容完整，現階段仍比上市日期更加重要。
《GTA 6》預計今年夏季展開宣傳活動，面對焦急等候的玩家，Zelnick 在訪談中再次聲明，《GTA 6》不會再有延期計畫，這也是他今年第5度公開強調這項資訊，或許俠盜獵車手的粉絲們真的能夠放心一點。
此外，隨著《GTA 6》上市時間越來越近，各大社群消息也是漫天紛飛，包括「第3部預告片準備公開」、「遊戲有望5月開放預購」等，再度炒熱社群關注度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
若以目前2026年11月19日發售來算，18個月前就是2025年5月，也就是第2支預告片公開的時間點，不過 Zelnick 在訪談中並未進一步說明18個月是從何時開始回推，對全球玩家而言，希望《GTA 6》內容完整，現階段仍比上市日期更加重要。
此外，隨著《GTA 6》上市時間越來越近，各大社群消息也是漫天紛飛，包括「第3部預告片準備公開」、「遊戲有望5月開放預購」等，再度炒熱社群關注度。