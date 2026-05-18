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▲狗仔稱白鹿（左）搭的是周翊然（右）的保母車。（圖／微博＠吃瓜掌門）

▲周翊然（如圖）外型白淨帥氣，不輸張凌赫。（圖／微博＠周翊然Studio）

中國女星白鹿過去曾和陸劇男神張凌赫傳出緋聞，但後來疑似低調分手，再無交集。白鹿近日身邊則出現新歡，對象是25歲的鮮肉男星周翊然；狗仔稱兩人在餐廳吃完飯後，周翊然的保母車先後把白鹿和周翊然送至同個社區，懷疑兩人戀愛中，關鍵字因此衝上熱搜。對此，雙方工作室今（18）日出面闢謠，表示兩人都是單身，純粹是參加朋友聚會罷了，「曝周翊然回白鹿小區」的關鍵字，今日衝上微博熱搜，因中國狗仔劉大錘放出偷拍兩人的影片，導致白鹿與周翊然傳出緋聞。劉大錘稱，白鹿和周翊然近日一起搭機回到北京後，進到同一間餐廳吃飯。用餐結束後，周翊然送白鹿走到門口，讓白鹿搭自己的保母車先行離開。周翊然隨後跟著助理步行到另一家小酒館續攤，保母車送完白鹿後，才折返回小酒館接周翊然回家，而目的地正是剛剛送白鹿回去的同個社區，狗仔因此懷疑兩人同居。消息曝光後粉絲紛紛留言討論，「到底誰要害白鹿啊？這一天天黑到上熱搜」、「真有關係就不會那麼大大方方被拍到了，搞笑」、「狗仔到底有什麼毛病，藝人正常聚會也要拍」、「送朋友回家不是很正常嘛，在一個社區也還好吧，除非拍到進了同一個屋沒有出來」、「不就讓司機送朋友先走嗎？至於這麼解讀嗎？」粉絲多半都不信兩人的緋聞，認為白鹿所住的社區是高級住宅區，很多藝人都在那邊買房，住同個社區也不代表什麼，況且兩人若真有曖昧，早就一起上車了。隨後白鹿的工作室也出面回應，澄清緋聞，「網傳內容存在誤導，當天僅為正常朋友聚餐，其他傳聞均為不實，藝人目前為單身狀態，望大家理性看待。」周翊然的工作室隔了2分鐘後，也發布差不多的回應內容，「純屬好友日常聚餐，無關其他傳言，目前為單身狀態，望大家理性看待。」而白鹿和周翊然其實是認識多年的好友，兩人2024年就曾合唱過單曲〈誰是你朋友〉，因此結緣。周翊然上個月還請白鹿擔任新歌MV女主角，但成品目前尚未曝光。而周翊然過去拍過陸劇《喬家的兒女》、《斗羅大陸之燃魂戰》、《煥羽》，近年名氣逐漸攀升。