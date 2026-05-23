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▲康美娜（前排右2）是限定女團I.O.I的成員之一。（圖／翻攝自X@ioi_official_）

Netflix韓劇《Girigo：奪命許願》因超驚悚劇情，在播出後就火速登Netflix全球64個國家的冠軍寶座，就算已結局依然有超高討論。其中，女主角之一的康美娜也引發眾人關注，她在劇中飾演林娜莉展現精湛演技，但其實美娜是女團出身，在2016年透過選秀節目《PRODUCE 101》的限定女團I.O.I出道，並漸漸轉戰演技。而這次I.O.I在10周年回歸，美娜則因新作品拍攝與宣傳行程撞期，而無法參與，讓等待已久的粉絲都感到非常可惜。26歲的康美娜在2016年的選秀節目《PRODUCE 101》中，因可愛外貌與精湛的唱跳實力，以第9名成績加入限定女團I.O.I出道，接連推出〈Whatta Man〉、〈Very Very Very〉等熱門歌曲後，團體也順利爆紅，但因為合約關係，I.O.I在2017年1月完成最後一場演唱會後，就結束團體活動。接著美娜與同為I.O.I出身的金世正，一起加入gugudan二度出道。雖然兩人帶著I.O.I的人氣，繼續勇闖演藝圈，但gugudan的人氣卻遠遠不如I.O.I。不過美娜積極展開演技活動，曾參演過電視劇《20世紀少男少女》、《德魯納酒店》、《花開時想月》、《美男堂》、《十二使者》、電影《捲捲初戀》等。雖然美娜一開始因演技生澀，而受到許多批評，發音與情緒表達都被指責，但她繼續耕耘演技，終於在這次的《Girigo：奪命許願》中，以層次分明的演技顛覆外界看法，不管是害怕、嫉妒等情緒都完美呈現。《Girigo：奪命許願》中，美娜飾演第二女主角林娜莉，她因喜歡男主角金建宇（白宣號 飾），而對女主角劉世雅（全昭映 飾）產生嫉妒之心，並非常厭惡常常妨礙她的崔亨旭（李孝濟 飾），還在喝醉時對他許下了「死亡願望」。美娜在劇中完美呈現害死朋友後的不安、嫉妒世雅的漸變心理、最終走向反派等的充滿層次的演技。在被附身時，美娜呈現的恐懼感，更是顛覆外界印象，被大讚幾乎是「換了一張臉」，演技終於受到肯定。事實上，《Girigo：奪命許願》宣傳期間，正好跟I.O.I的10周年重組撞期，這次回歸美娜與周潔瓊皆因工作安排無法參與，所以團體以9人體制回歸。據悉，美娜在gugudan於2020年解散後，已將重心轉為演員活動。這次美娜在經過長時間的考慮後，決定先履行排定的戲劇拍攝及宣傳行程，像是《Girigo：奪命許願》等，因此未能參與I.O.I回歸，雖然這讓許多等待已久的粉絲感到可惜，但也祝福她的演員之路。