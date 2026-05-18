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▲高允貞（左）和金宣虎（右）一起主演《愛情怎麼翻譯？》獲得許多人氣。（圖／翻攝自高允貞IG@goyounjung）

女星高允貞靠韓劇《愛情怎麼翻譯？》人氣再攀高峰，近日她和主演男星金宣虎被爆出熱戀中，網友抓包兩人有許多「情侶小物」，從同款iPhone、手錶，再到包包上的吊飾都被翻出，而她日前出席日本頒獎典禮的致詞畫面也掀起討論，她得獎時對著台下甜喊：「周浩鎮（金宣虎 飾）先生，我得獎了！」隔空放閃讓粉絲瘋狂猜測。高允貞日前出席《ASEA 2026》頒獎典禮，她當天一口氣奪下「女子演員部門最佳角色獎」與「最佳OTT藝人獎」，上台領獎時，她竟突然對著台下甜喊：「周浩鎮先生，我得獎了！」由於「周浩鎮」正是金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》中的角色名，瞬間被解讀成「隔空放閃」，相關片段在社群平台瘋傳。金宣虎、高允貞透過《愛情怎麼翻譯？》結緣，電視劇開播後許多網友紛紛敲碗兩人交往，沒想到近日兩人真的被發現有超多同款，包包上掛著愛心環扣的同款娃娃，還同時換了iPhone 17系列新手機，並且裝上了四角防撞同款手機殼，甚至常常戴著方形手錶，種種跡象掀起全網暴動。事實上，金宣虎先前受訪時，就曾大方稱讚高允貞「非常可愛、討人喜歡」，甚至坦言拍攝期間曾有「心動瞬間」，讓外界更加好奇兩人真實關係，不過截至目前為止，雙方經紀公司仍未正式回應戀愛傳聞。