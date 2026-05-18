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▲國產藍莓具備高經濟潛力，也是推動農村轉型的重要作物，是藍海農業。（圖／主辦單位提供）

▲「五月瘋藍莓」23日在臺中勤美草悟道舉行，活動內容包含環教闖關、藍莓DIY、市集展售及舞台表演，邀民眾免費參加。（圖／主辦單位提供）

農村水保署台中分署配合5月水保月，將於23、24日在台中勤美草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動，除了行銷國產藍莓的「藍海農業」，並結合環境教育、農村產業與親子體驗等跨域合作，強力推廣水土保持與永續農村理念。農村水保署台中分署長陳榮俊表示，今年活動擴大串聯「中區環境教育場所聯盟」、「苗栗人文生態休閒聯盟」等近25個公私單位，也獲得企業與基金會響應參與，透過整合環境教育、農村產業與ESG行動，展現中部農村朝向淨零碳排與氣候韌性的推動成果。活動開幕將結合棒球元素，邀請謝長亨與2025年U12世界少棒錦標賽銅牌隊伍、來自臺中和平區雙崎部落自由國小的小球員，一同揮棒象徵啟動農村水保能量，現場也將致贈球棒予偏鄉小選手，傳遞對基層棒球與農村教育的支持。主辦單位規劃三大主題體驗，包括環境教育闖關、藍莓產業市集及青農友善栽培展示。其中，環教闖關結合防災、生態與水保知識，民眾完成指定任務後可兌換限定紀念品；藍莓產業市集則集結在地文創、美食及藍莓植栽DIY等內容，推廣國產藍莓與地方特色產業。此外，活動也安排「藍莓寶寶舞蹈PK賽」，邀請中部地區孩童穿上藍莓主題服裝登台演出，透過趣味競賽展現農村文化與水保教育向下扎根的成果，增添親子互動與節慶氛圍。分署長陳榮俊表示，國產藍莓具備高經濟潛力，也是推動農村轉型的重要作物，希望藉由水保月活動，將水土保持觀念融入生活與休閒體驗，吸引更多民眾認識農村永續與環境韌性的價值。「五月瘋藍莓～農村水保樂園」將於5月23日至24日在臺中勤美草悟道舉行，活動內容包含環教闖關、藍莓DIY、市集展售及舞台表演，開放民眾免費參與。