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千年之事如數家珍？呂捷轟：養育你的土地，卻視而不見

呂捷揭殘酷現實：唯有你自卑，他才會有優越感

民進黨創黨40週年系列活動正式登場，首場「青年座談」17日在台北舉行，總統兼民進黨主席賴清德、宜蘭縣長參選人林國漳，以及知名歷史教師呂捷同台開講。其中，呂捷在演說中提及，國民黨為何一直羞辱台灣？正是因為要讓台灣人感到自卑，「唯有你自卑，他才會有優越感」，一番言論引發輿論熱議。呂捷表示，許多人對中國史篇幅減少感到不滿，但他反而相當感慨地說：「1000多年前的事情，你如數家珍；7、80年前的事，你卻一無所悉。1000公里外的土地，你如喪考妣；養你育你的土地，你卻視而不見。」呂捷回憶，自己高中時期正值李登輝執政，但當時教科書裡幾乎看不到二二八事件，台灣史篇幅少得可憐，「少到幾乎是奈米等級」；相較之下，中國史卻被講解得極其細膩。他透露，自己當年曾在課堂上提到二二八事件，結果當場被歷史老師趕出教室，但他並不怪老師，因為那是當時整體教育氛圍造成的結果。談到為何部分人對台灣史如此排斥，呂捷直言，「要摧毀一個民族，先摧毀它的歷史」，因為當一個人不知道自己從哪裡來，就不會知道未來要往哪裡去。他進一步痛批，國民黨長期以來都在摧毀台灣人的民族自信心，「他就是要讓你覺得你很廢、你很爛，你應該要自卑！你也必須要自卑，因為唯有你自卑，他才會有優越感」。呂捷也提到，1949年國民黨撤退來台時，當年的宣傳口號竟是「我軍撤退神速，匪軍追趕不及」。他反問，這樣的政權到底哪來的優越感？國民黨的優越感過去靠的是軍隊與威權體制，接著則透過羞辱台灣人，讓人民產生自卑感，而這種心態如今仍然存在，甚至延伸到網路社群之中。呂捷談及，尤其近幾年，只要台灣有任何好消息，這群人就「如喪考妣」；但只要台灣遇到問題或風波，「他們就像中樂透一樣開心」。呂捷強調，台灣一路走來，好不容易才逐漸建立起屬於自己的認同與自信，但總有人會批評「你很爛」，不願給予肯定他也感嘆，這種氛圍如今早已不只存在於國民黨，更蔓延至整個網路世界。