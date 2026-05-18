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台中市議會今（18）日進行市政總質詢，日前引發社會譁然的醫美診所針孔偷拍事件。市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任聯袂提出質詢指出，市府初步抽查四十餘間醫美機構，竟有高達三家涉嫌違規。黃守達批，早在一年半前即要求市府參考台北市制定防治針孔的自治法規，盧秀燕市府團隊卻拖延至今、推諉中央，要求市府立即研議地方自治條例，建立跨局處、跨場域的常態管理與稽查制度。黃守達指出，市府於本月15日發布初步清查結果，在抽查的四十多間醫療機構中，就有三家涉嫌違法偷拍或違規拍攝，其中兩家涉嫌違法設置針孔攝影機，一家涉嫌未經同意拍攝病患影像。他強調，全台中約有三百多間醫美機構，僅初步抽驗就驚見三家違規，顯見狀況非常嚴重，市民的隱私安全已面臨巨大威脅。針對市府宣稱將落實常態化管理與不定期稽查，黃守達點名衛生局、經發局、運動局、新聞局、民政局及教育局等單位，詢問具體的常態化機制為何。黃守達直言，各局處的回答暴露了台中市目前根本缺乏一套統一的防治針孔攝影規範，更暴露出盧市府自偷拍案件爆發至今，仍未採取任何實質的精進對策。黃守達質疑，他早在2024年12月總質詢時，就曾舉台北市案例要求台中市儘速制定防治針孔法規，當時盧秀燕市長還公開讚許「這是很有意義的質詢，值得研究」；未料時隔一年半的今天，偷拍案件愈發猖獗，地方的法規訂定卻依舊毫無動靜。他批評，若市府能及早研擬並建立嚇阻機制，或許就能避免此次受害事件，盧市府不斷拖延並將責任推給中央，態度令人遺憾。黃守達強調，針孔偷拍防治不能淪為「有人講才做」的被動應付，必須透過自治條例建立統一框架。此次愛爾麗事件更暴露出「本應防範偷拍的管理權人，自己裝設針孔」的防弊漏洞，台中市應汲取經驗。他主張，未來的自治條例應明定四大重點，包括管理權人不配合稽查的具體罰則、提高主管機關隨時抽檢的頻率與強度、推動公私協力的「安心認證」標章，以及按照場所風險程度進行層級化管理。議員謝志忠則表示，愛爾麗針孔案爆發後引發社會集體焦慮，許多民眾在公共場所人心惶惶。他早在2020年起就多次公開要求市府於公園、公廁等公共空間加設監視與防範設備，當時盧市長也允諾研擬全市通用規範，不料至今相關制度與配套依舊不見蹤影。謝志忠呼籲，「市府的態度決定一切」，面對市民的隱私焦慮，市府不應再消極以對，應儘速提出明確規範與具體作為，還給市民安心、免於恐懼的公共空間。