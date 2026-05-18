一名網友替親人處理後事時，才發現國民年金不是「有繳就一定領得到」。該名親戚生前沒有勞保，但長期繳納國民年金保費，原以為過世後家屬至少能申請老年年金、遺屬年金或喪葬給付，沒想到最後因資格不符，三筆錢全都領不到，引發網友熱議。
原PO在Dcard發文表示，親戚剛滿65歲不久後離世，因沒有子女，後事由晚輩協助處理。他想到對方生前都有繳國民年金，便開始查詢是否能申請相關給付，盼能減輕喪葬費用負擔。
不過，詢問承辦人員後才知道，國民年金喪葬給付只適用於「有效期間」身故者，即65歲以前死亡才符合申請條件。由於親戚過世時已滿65歲，保險效力已停止，因此無法請領喪葬給付。
老年年金部分雖然從65歲起可申請，但該名長輩生前尚未完成請領程序，過世後也無法由家屬補領。至於遺屬年金，也不是所有家屬都能領，必須符合配偶、子女、父母等身分及年齡、收入、無謀生能力或受扶養等條件。由於原PO家中狀況不符合規定，最後也無法請領。
原PO感嘆，親戚繳了一輩子的保費，最後卻什麼都沒有，讓人相當唏噓，也提醒大家應提早了解退休與社會保險制度，避免需要用到時才發現權益受限。
貼文曝光後，不少網友留言表示驚訝，也有人分享類似經驗，指出家中長輩也是約65歲過世，後來才知道已無法申請國民年金喪葬給付。也有網友質疑，國民年金催繳積極，但真正要請領時卻有許多限制，容易讓民眾覺得「繳得不安心」。
根據勞動部說明，國民年金主要保障未納入其他社會保險的國民，保險期間原則上到65歲為止。若被保險人在65歲前、仍屬有效保險期間內死亡，支出殯葬費者可一次請領5個月月投保金額作為喪葬給付。
至於遺屬年金，則須依國民年金法規定，由符合資格的配偶、子女、父母、祖父母、孫子女或兄弟姊妹請領，且不同親屬還有年齡、收入、在學、無謀生能力或受扶養等條件限制，並非只要家屬身分存在就能申請。
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不過，詢問承辦人員後才知道，國民年金喪葬給付只適用於「有效期間」身故者，即65歲以前死亡才符合申請條件。由於親戚過世時已滿65歲，保險效力已停止，因此無法請領喪葬給付。
老年年金部分雖然從65歲起可申請，但該名長輩生前尚未完成請領程序，過世後也無法由家屬補領。至於遺屬年金，也不是所有家屬都能領，必須符合配偶、子女、父母等身分及年齡、收入、無謀生能力或受扶養等條件。由於原PO家中狀況不符合規定，最後也無法請領。
原PO感嘆，親戚繳了一輩子的保費，最後卻什麼都沒有，讓人相當唏噓，也提醒大家應提早了解退休與社會保險制度，避免需要用到時才發現權益受限。
貼文曝光後，不少網友留言表示驚訝，也有人分享類似經驗，指出家中長輩也是約65歲過世，後來才知道已無法申請國民年金喪葬給付。也有網友質疑，國民年金催繳積極，但真正要請領時卻有許多限制，容易讓民眾覺得「繳得不安心」。
根據勞動部說明，國民年金主要保障未納入其他社會保險的國民，保險期間原則上到65歲為止。若被保險人在65歲前、仍屬有效保險期間內死亡，支出殯葬費者可一次請領5個月月投保金額作為喪葬給付。
至於遺屬年金，則須依國民年金法規定，由符合資格的配偶、子女、父母、祖父母、孫子女或兄弟姊妹請領，且不同親屬還有年齡、收入、在學、無謀生能力或受扶養等條件限制，並非只要家屬身分存在就能申請。