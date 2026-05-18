我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張凌赫（如圖）不管是出紐約還是進到北京，都有粉絲目睹和拍攝，並且把他的人設定位成回國的霸總。（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫（如圖）的美國行，主辦單位為他安排了多位彪形大漢擔任他的隨身保鑣。（圖／翻攝自微博）

中國新興男神張凌赫昨（17）日結束紐約 GUCCI 時尚大秀行程後正式啟程回中國。今（18）日清晨6點43 分，他落地北京首都機場，並於7點04分步出機場大廳。這趟美國行從出發到回北京，都有大批粉絲側拍捕捉，擁有190公分修長身高的他，在保鏢層層簇擁護送下邁步前行，強大的男神氣場讓現場粉絲集體被電暈，直呼簡直是在看活生生的言情小說，更讓「第一章：霸總回國」瞬間衝上微博熱搜關鍵字。由於張凌赫當前人氣爆棚，在紐約送機時就吸引了多國粉絲聚集，相關影片在短時間達到破億瀏覽量。考量到他的國際影響力，以及防範私生飯騷擾事件，品牌方也將此次保鑣規格全面升級。現身機場時，只見十多位身材魁梧的保鏢手拉手組成嚴密人牆，將張凌赫層層護送。由於移動肉牆因為太過壯碩，即使張凌赫有190公分的高大身軀，遠看也幾乎被保鏢淹沒到只剩一顆頭在勻速移動。這種冷酷、充滿威嚴卻帶著一絲幽默視覺反差的畫面，立刻被粉絲們想像成言情小說走進現實的經典一幕，還把劇情都想好了：「第一章：隱忍多年的豪門霸總，這次要回國奪回屬於他的一切」。張凌赫作為Gucci品牌大使，受邀出席5月16日舉辦的Gucci 2027早春度假大秀，該秀也是設計師Demna上任後的首場秀，這也是張凌赫連續第3年受到品牌方的早春大秀邀請。令人佩服的是，張凌赫在出發紐約前，才剛於5月8日完成古裝新劇《歸鸞》的殺青拍攝。大秀結束後他立刻又變成空中飛人返回北京，明（19）日預計馬不停蹄出席聯想發表會，簡直是鐵人行程。雖然張凌赫剛經歷了橫跨東西半球的長途飛行，且身邊圍繞著人牆，但他寵粉的心藏不住。面對熱情接機的粉絲，依舊維持著溫柔沉穩的步伐，一路上不斷透過保鏢人牆的縫隙，貼心地朝粉絲點頭微笑、揮手致意，難怪張凌赫的魅力無人能敵。