韓國人氣男團NCT成員在玹（JAEHYUN）於5月3日正式退伍，他也迫不及待宣布要舉行《JAEHYUN FAN-CON TOUR <Mono> in TAIPEI》，確定於7月4日、5日在台北流行音樂中心舉行，票價分為6480元、6280元、5880元、4880元、3880元、身障席3240元、2940元，全場實名制，5月22日（五）WEVERSE會員優先買，5月23日（六）12:00正式在tixCraft拓元售票系統開賣。
📌在玹台北演唱會資訊
演出時間：2026年7月4日（六）18:00
2026年7月5日（六）18:00
演出地點：台北流行音樂中心
演出票價：6480、6280、5880、4880、3880（全場實名制）
身障席：3240、2940
售票平台：拓元售票
購票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_jaehyun
售票時間：
一：NCTzen 127官方會員WEVERSE優先買
2026年5月22日（五）19:00－2026年5月23日（六）9:59
二：一般售票：2026年5月23日（六）12:00
主辦單位同時也推出「5元加購福利」，內容共分為1樓VIP區粉絲加購福利：SOUND CHECK+VIP入場證&掛繩+台北限定小禮；6280區粉絲加購福利：SOUND CHECK+台北限定小禮；5880、4880、3880區粉絲加購福利：台北限定小禮等三大類，福利套組5元加購將於售票時間同步啟售，請於購票時選擇是否加購。
在玹介紹 NCT成員、隊伍秒舉辦世界巡迴
在玹是SM旗下男團NCT的成員，他入伍前曾舉辦個人粉絲演唱會《Mute》，當時就曾立下約定：「未來還有很多想一起做的事情，希望大家繼續期待。我很快就會回來，2026年再笑著見面。」所以退伍後第一件事就是火速公布亞洲巡迴粉絲見面會的行程，預計6月6日、7日從首爾起跑，之後依序前往澳門、雅加達、曼谷，最後在7月4日、5日來到在台北流行音樂中心與久違的西珍妮（粉絲名）們相見，希望和大家一起唱歌、聊天，共創難忘的時光。
在玹是在2024年11月4日入伍、今年5月3日正式退伍，也成為繼泰容之後，NCT第二位完成兵役的成員，NCT官方IG在他退伍當天公開在玹身穿軍服敬禮，以及手抱大型花束露出燦爛笑容的照片，與還在服役的廷祐合照更成為焦點。西珍妮們也興奮回應：「看到沒變的笑容快哭了」、「歡迎回來」、「等你好久了」等留言。
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演出時間：2026年7月4日（六）18:00
2026年7月5日（六）18:00
演出地點：台北流行音樂中心
演出票價：6480、6280、5880、4880、3880（全場實名制）
身障席：3240、2940
售票平台：拓元售票
購票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_jaehyun
售票時間：
一：NCTzen 127官方會員WEVERSE優先買
2026年5月22日（五）19:00－2026年5月23日（六）9:59
二：一般售票：2026年5月23日（六）12:00
主辦單位同時也推出「5元加購福利」，內容共分為1樓VIP區粉絲加購福利：SOUND CHECK+VIP入場證&掛繩+台北限定小禮；6280區粉絲加購福利：SOUND CHECK+台北限定小禮；5880、4880、3880區粉絲加購福利：台北限定小禮等三大類，福利套組5元加購將於售票時間同步啟售，請於購票時選擇是否加購。
在玹介紹 NCT成員、隊伍秒舉辦世界巡迴
在玹是SM旗下男團NCT的成員，他入伍前曾舉辦個人粉絲演唱會《Mute》，當時就曾立下約定：「未來還有很多想一起做的事情，希望大家繼續期待。我很快就會回來，2026年再笑著見面。」所以退伍後第一件事就是火速公布亞洲巡迴粉絲見面會的行程，預計6月6日、7日從首爾起跑，之後依序前往澳門、雅加達、曼谷，最後在7月4日、5日來到在台北流行音樂中心與久違的西珍妮（粉絲名）們相見，希望和大家一起唱歌、聊天，共創難忘的時光。
在玹是在2024年11月4日入伍、今年5月3日正式退伍，也成為繼泰容之後，NCT第二位完成兵役的成員，NCT官方IG在他退伍當天公開在玹身穿軍服敬禮，以及手抱大型花束露出燦爛笑容的照片，與還在服役的廷祐合照更成為焦點。西珍妮們也興奮回應：「看到沒變的笑容快哭了」、「歡迎回來」、「等你好久了」等留言。