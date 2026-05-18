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台北101歷任董事長中，賈永婕未必是應該不是最厲害、業績成長幅度最大的那一個，卻肯定是聲量最高的董事長，也是最「愛台灣」的董事長。但近日上邰智源的直播，賈永婕一句「可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡阿」，卻再次被炎上。不僅有藍營議員批評賈永婕「青鳥化」，就連親綠名嘴周玉蔻都批評是「台派最蠢辯護」，還諷刺賈永婕「本來就沒有論述的腦」。即便賈永婕說自己只有一本護照，自己想說的不是政黨認同，而是對這塊土地最基本的主權認同與珍惜，仍無法平息風波，甚至有網民聲稱要等賈永婕下台之後才會到101消費。台北101從2004年至今共有6任董座，賈永婕財經與企業經營背景最弱的一個，但因為「防疫女神」的陽光形象，民間對於她能否做好企業經營管理雖有疑慮，上任之初，民調支持她的比例仍遠高於不支持。從2024年9月就任以來，賈永婕以自己藝人的特質積極行銷101，老公王兆杰曾砸錢在101點燈「德傑集團 永婕同心」秀恩愛，雖然引發公器私用的疑慮，卻也賺足了討論。今年1月，賈永婕找來美國攀岩名將霍諾德在沒有防護裝備下攀登101，國際媒體爭相報導，Netflix的直播更在全獲得620萬的觀看次數。雖然之前網路對於風險和安全疑慮有部分的討論，但事後證明是極成功的行銷。但因為行政院長卓榮泰發文祝賀霍諾德成功登上「台灣101」，而一度引發改名的討論，賈永婕先說「可以考慮」，之後改口說「沒有改名的必要性」。今年2月，電影《世紀血案》引發爭議，賈永婕不僅重新走訪義光教會，還說自己認真閱讀資料，「重新修補我的台灣歷史學分」。過了幾天之後，賈永婕又發文說自己到自由廣場，說自己拒絕與蔣中正合照，更嗆老蔣「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」，再次引發藍綠熱議。身為藝人，賈永婕當然可以有自己政治立場和喜好，但身為「台北101」的董事長，是不是有必要公開羞辱台北市長的先人，就值得商榷；更何況，賈永婕幾乎是在同一時間，邀請蔣萬安參加101垂直馬拉松。幸好，蔣萬安本來就一直希望淡化自己與老蔣的牽連，只淡淡的回了「每個人都是獨立的個體」，自己也不會用「北洋軍閥的後代」來看待賈永婕。多次觸及政治都賺足了聲量，也沒有什麼太嚴重的後果，賈永婕這次終於踢到鐵板。賈永婕日前上邰智源的直播節目，在邰智源感嘆，當全世界都在幫助台灣、提升台灣國際形象時，內部往往不夠團結，甚至有部分人選擇拆自己的台、否認自己的身份。賈永婕則直接開嗆，「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊！」賈永婕的話引發各方的批評，賈永婕解釋自己只有一本中華民國護照，並說自己想說的，「從來不是政黨認同，而是對這塊土地最基本的主權認同與珍惜」。賈永婕或許覺得，自己對這片土地付出了很多，所以希望別人同樣認同與珍惜這片土地。但這番話卻也充分顯示，賈永婕並沒有完成「藝人」與「101董座」身份的轉換。這番話一個藝人的口中講出來，雖然有些不妥，但仍是可以接受的言論自由，從101董座的嘴裡講出來，則是明顯的失格。賈永婕的董事長是行政院指派，是人民的納稅錢供養，最重要的就是經營好101，不負人民所託。主權認同，乃至台灣、台北之爭、蔣介石的歷史功過，與101的經營有什麼關係？還是只要民進黨政府開心，賈永婕的董座就更穩固？「不當台灣人就離開」，這樣的話，即便是賴清德總統和卓榮泰大概都不敢講，歷史上只有陳水扁在2007年曾說過「太平洋沒有加蓋」，隔年又公開致歉。一個獲得過半選票支持的總統，尚且沒有資格叫國人離開，只有聲量、沒有任何民意基礎的賈永婕，又何德何能可以教別人怎麼愛台灣、叫別人離開？賈永婕有幾本護照、多愛台灣都不是問題，賈永婕搞不清楚自己是誰、該做什麼，才是真正的問題。明明101董座的本質完全不涉政治，賈永婕卻非要碰政治，要把「愛台灣」掛在嘴上，卻又搞不清楚紅線到底在哪裡，難怪連周玉蔻會罵得這麼難聽。賈永婕應該回頭認真思考，自己究竟是要做好101董座，還是隱性的側翼？即便做側翼也有很多的基本功，從政治光譜的定位、受眾、表演方式，通通都有學問。而賈永婕的表現，已經不只一次證明她缺乏「政治論述的能力」，如果真的不想改風格，至少「重新補修自己的政治學分」吧。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com