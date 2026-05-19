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▲海巡署嘗試夜間登檢宏泰58號，但海象不佳無果。（圖／海巡署提供）

▲宏泰58號外表斑駁，海巡署人員登檢。（圖／海巡署提供）

▲宏泰58號滯留多時，勾斷台澎第3海纜。（圖／海巡署提供）

▲海巡署同仁嘗試夜間登檢，但船員提供的繩索相當破爛。（圖／海巡署提供）

▲宏泰58號又被稱作千面船，因為它可以透過鐵片改變名稱。（圖／海巡署提供）

▲時任處置宏泰58號案的台南海巡隊隊長簡日城，跟《NOWNEWS今日新聞》記者透露，台灣海纜年斷數超過全球幾十倍，連AIT官員都認為不尋常。（圖／海巡署提供）

2025年2月，擁有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58號」在台南外海惡意勾斷台澎第3海纜線，海巡人員在8、9級大浪中冒險登檢，不僅成功將嫌犯移送法辦，更寫下全球首例以刑事程序追訴判刑的海纜損壞案件紀錄。《NOWNEWS今日新聞》此次專訪當時第一線處理的時任台南海巡隊長簡日城、海巡艇長阮仲慶，還原追查宏泰58號時的現場狀況，他們透露，台灣海底電纜的年斷數是全球的幾十倍，連AIT的官員都直呼不尋常。海底電纜又被稱為「數位生命線」，負擔全球超過95%的國際數據傳輸，是重要的關鍵基礎設施，然而台灣近年屢發生海底電纜斷裂事件，其中不乏被懷疑是中國權宜輪勾損導致，當中又以2025年發生的多哥籍「宏泰58號」割斷台澎第3海纜線案最具有指標性。2025年2月25日凌晨2時30分，台灣海峽漆黑一片，海象是惡劣的「6-7-9」（風力級數6至7級，最大陣風9級），浪高3米，100噸級的179號巡防艇隨著海浪起伏，艇長阮仲慶站在駕駛艙，盯著前方那艘1500噸、鏽跡斑斑的巨大散貨船「宏泰58號」。這艘船十分破舊，雷達上寫著宏泰58號，船尾的船名卻是宏泰168號，當巡防艇逐漸靠近宏泰58號，只見船舷落差高達三到四公尺。阮仲慶一聲令下嘗試登檢，但對方卻不懷好意地放下一具幾近斷裂、破損嚴重的舊繩梯。阮仲慶看著危險的繩梯，頂住壓力對無線電喊取消登檢，等海象好再上去。到底這艘試圖阻擋登檢的「千面船」，在掩蓋什麼秘密？時間回到被攔截的三天前，「宏泰58號」啟航前往馬祖北竿外海。它做了一件極不符合航海常理的事，在經過台南海域最惡劣的曾文溪海域後，結果他到北門外海突然關閉了引擎，並將右錨放入海底，隨後該船隻在海纜附近逗留，安平信號管制台7次提醒要求北上都未果。在無動力狀態下，這艘空載、受風面極大的生鏽商船，拖著長達120公尺的鐵鍊，在18米深的海底拖移，隨著東北季風與海流左右搖擺、緩慢南移。在海巡的雷達上，它畫出了一道詭異的「Z字形軌跡」，而這條軌跡的終點，就是台澎第3海纜線，最終卡在電纜上，船沒有辦法再動。阮仲慶說，當他們要求宏泰58號起錨後，僅僅過了十幾分鐘，中華電信海纜監控系統觸發，台澎第3海纜訊號瞬間中斷。海巡署接獲通知後，隨即派出海巡艇抵達現場並嘗試登檢。阮仲慶回憶夜間嘗試登檢的畫面，只見探照燈打在船上，看起來非常破舊，船首名稱寫的宏泰58號，但船尾卻是宏泰168，相當可疑，外觀上左錨已經消失，當時已起錨準備離開，他緊急用無線電攔截，「你已經可能勾到海底電纜，所以必須留在台灣接受調查，如果沒有可疑的違法證據，才可以離開」。阮仲慶說，當時船舷非常高，大概有三到四層樓高，要登檢必須放繩梯，所以必須配合海象潮汐，人員才可平安上船，而當時船長放的繩梯相當破爛，為了保護同仁安全，所以暫緩登檢，要求宏泰58號一併回到安平港接受調查。「為了帶這艘船回來，不只我開的179艇，還有增派159艇、還有一艘大型艦「旗津艦」等把它包圍，讓他不敢抗拒只能乖乖回來檢查」阮仲慶說，當時海巡署通報附近海域的船艦部署，不讓它有離開台灣海域的機會，最後才一併回到安平港接受調查。不過再次登檢時，阮仲慶卻察覺許多不對勁的地方，包括它的船名可用鐵板抽換，「插進去是宏泰58號、抽出來卻變成善美7號」，所以當時被稱做「千面船」，另外船長聲稱要載貨，但船上卻沒貨，船長則解釋要去韓國裝貨，不過這個說法並不被信任。簡日城補充，當時登檢該船時，發現船長及船員等8人全為中國籍，其中更有2人過去曾持假證件當場被移民署查獲處分。此外，該船的船舶證書、航行日誌登記的都是「善美7號」，船上甚至搜出20個插著對岸SIM卡的陸上追蹤器。經比對，該船長期從事走私產業，手法可追溯至SARS時期，主要是從台灣或韓國進口高價值肉品、走私入境中國，而追蹤器則用於掌控貨物流向。這些不法事證，最終都成為日後羈押船長的重要關鍵。然而，檢察官最終的起訴書中，並未直指「宏泰58號」勾斷海纜的行為與中共的「灰色地帶襲擾」有關。對此，簡日城坦言，台灣是民主法治國家，必須依法行政。 海巡在執法初期並未直接將其定義為灰色地帶船隻，而是依據舉證過程一段一段拼湊。簡日城無奈表示，若要引用《電信管理法》中涉及國安因素的條款加重刑責，不論是背後金流、船員背景都必須要舉證，但在當前的兩岸局勢下，該船公司設在開曼群島，又頻繁變更名稱與負責人，海巡的調查線索往往查到一半就斷了，「要舉證它與對岸有實質上的聯繫，對我們來講在困難。」不過簡日城也補充，「在台灣一年斷纜7、8次，上次有AIT長官來聊天，也說這個斷纜的頻率跟世界各國比大概超過了幾十倍，這種頻率是不尋常的」，簡日城強調，儘管司法卡在跨國與兩岸的調查瓶頸，但從種種不合理跡象來看，海巡與國安單位仍高度懷疑這背後與對岸脫不了關係。