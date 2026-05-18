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國民黨彰化縣長人選定於一尊，外界關心藍白合作是否出現變數。面對民眾黨前立委蔡壁如表態爭取參選彰化縣長，曾被點名是背後鼓勵者的彰化縣議會議長謝典霖今明確表態，強調國民黨既已徵召魏平政參選，他身為國民黨員，當然全力支持黨提名人選；至於蔡壁如是否參選，「應該去問黃國昌，而不是問我。」彰化縣長選戰目前呈現藍綠白三方角力態勢，民進黨早已確定由立委陳素月披掛上陣；國民黨歷經謝典霖與立委謝衣鳯數月的「姐弟之爭」紛擾，13日由中常會正式徵召前考紀會主委、律師魏平政參選。但徵召結果引發部分基層不滿，甚至組成「反胃大聯盟」，揚言拒投縣長票。前民眾黨立委蔡壁如則在國民黨宣布徵召前幾個小時，公開表示已向縣黨部遞交意願書，民眾黨主席黃國昌證實，已責成秘書長周榆修啟動內部評估作業。蔡壁如近日陸續拋出彰化政見，展現投入選戰決心。由於她曾公開透露，早在今年3月底赴彰化舉辦座談會時，謝典霖就已鼓勵她參選縣長「他跟我講很久了」。然而國民黨徵召魏平政前，謝典霖即發表聲明，強調未來將站在輔選角色，全力協助黨提名人魏平政，與所有同志共同努力。藍白合是否因此破局，成為地方政壇熱議焦點。謝典霖今（18）日在彰化縣議會定期會受訪時還原當時情況，表示當初他在國民黨尚未產生人選前鼓勵蔡壁如，如今黨已正式提名魏平政，他站在黨員立場當然支持魏並全力輔選。至於蔡壁如是否仍堅持參選，謝典霖強調蔡壁如是民眾黨員，應先獲得黨內支持，「她能不能選，應該去問黃國昌。」如果蔡壁如真獲得民眾黨正式提名，屆時再來談藍白如何整合。據了解，民眾黨彰化縣黨部對蔡壁如參選態度相對低調。黨部主委温宗諭多次對外表示，現階段最重要工作仍是穩定基層、完成地方布局，而非因個別人士表態，就倉促進入整合或政治操作。地方人士也透露，部分基層對蔡壁如「空降參選」抱持觀望態度。