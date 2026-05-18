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又到報稅季節，在這個萬物皆漲，只有薪水不漲的時代，能省則省，許多人會整理過去一年的醫療單據要做為列舉扣除項目，希望能夠少繳一點稅。只是，在列舉「醫藥及生育費」扣除額時，記得要逐筆檢查，必須是針對病痛接受治療而支付的醫藥及生育費用，而且為給付公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確醫院的醫療支出，若已領保險給付，也記得先扣除理賠金額才可列舉扣除。不過，今年綜所稅放寬人工生殖醫藥及生育費列舉扣除規定，個人至衛福部體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案的特約人工生殖機構進行療程，即便該機構不屬於公立醫院、全民健保特約醫療院、所且未經財政部認定其會計紀錄完備正確，只要該療程費用經政府核准補助，該療程費用減除政府補助及保險給付後，即可列報醫藥及生育費列舉扣除額。財政部南區國稅局指出，納稅義務人申報綜合所得稅醫藥及生育費列舉扣除額，依所得税法第17條第1項第2款第2目之3規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬之醫藥及生育費，以付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院所，或經財政部認定其會計紀錄完備之醫院者為限。但有保險給付部分，不得扣除。舉例說明，甲君申報113年度綜合所得稅時，列報醫藥及生育費扣除額20萬元，經國稅局查核，該醫藥費已受有保險給付5萬元，因此，核定甲君的醫藥及生育費扣除額15萬元。因此，國稅局特別提醒，納稅義務人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，只要有向保險公司申請保險理賠，不論是提供醫藥費收據的實支實付醫療險，或是不用提供醫藥費收據的定額醫療險，已受有保險給付部分不能再列報醫藥及生育費列舉扣除額，民眾申報綜合所得稅時應特別注意。