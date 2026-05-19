我是廣告 請繼續往下閱讀

高市早苗提「台灣有事說」 中國氣炸

蕭美琴現身歐洲議會 台歐關係邁入新篇章

賴清德搭史王專機出訪 彈性外交發揮極致

維護主權、兩岸路線滿意度破5成 賴清德喊捍衛現狀無台獨問題

總統賴清德就職兩週年，這年多來中國打壓力道未減，戮力壓縮台灣的國際空間，這一年來邦交國沒減少，此外包括日本首相高市早苗「台灣有事說」暗示可能出動自衛隊武力介入台海危機；副總統蕭美琴驚喜現身歐洲議會；美國宣布有史以來對台最大單筆軍購交易；與賴清德突圍搭乘史瓦帝尼國王專機出訪，將彈性外交發揮極致。而日前正面回應美國總統川普「台獨說」，強調捍衛現狀並無台獨問題，向國際社會釋放表述清晰信號，重申台灣是區域和平穩定現狀的維護者，民調顯示外交、兩岸路線滿意度突破5成，也是多數台灣人認同路線。台灣外交處境險惡，中國千方百計打壓台灣國際空間，包括透過經濟威脅打壓台灣邦交國；限制國際組織參與，而近來更是施壓總統賴清德專機航線，阻饒賴清德連邦交國都不得出訪。這一年來多起國際事件將台灣國際聲量攀向高峰，日本首相高市早苗去年11月在眾議院的答詢，提及若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。而「存亡危機事態」意指即使日本沒有遭到直接攻擊，但與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，是日本自衛隊可行使受限的集體自衛權要件之一。高市早苗一席話讓中國駐大阪總領事薛劍氣炸發表斬首言論。事隔不到一周，副總統蕭美琴驚喜現身歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，為了避免中國干預，相關單位全程保密到家，就連蕭美琴都誤以為是透過視訊演說，直到最後階段才得知要親赴比利時布魯塞爾會場，最後成功登上歐洲議會向世界發聲，而此行也創下副元首訪問非邦交國史無前例的突破，更突顯台歐關係正邁入新階段。去年底美國接續公布價值約111億美元對台軍售方案，更是美國有史以來對台灣的最大單筆武器交易，包括國軍「台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密。近日台灣再度登上國際版面，莫過於總統賴清德欲出訪非洲邦交國史瓦帝尼，中國則透過經濟脅迫強力施壓包括塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國，導致賴清德專機航線被取消飛航許可，賴清德突圍搭乘史瓦帝尼國王專機出訪，採取ATA模式（抵達後才宣布）成功突圍，將彈性外交發揮極致。賴清德受非洲友邦史瓦帝尼邀請，出席史王在位40周年的活動，總統率團出訪友邦鞏固兩國邦誼再平常不過的事，卻因被中國打壓突圍出訪，頓時成為國內外媒體焦點，賴清德返國時搭乘班機成為全球追蹤度前五航班，再次讓台灣國際能見度登上高點。民進黨昨日甫宣布最新民調，在維護主權、外交事務與兩岸政策滿意度皆突破5成，證實多數台灣人認同賴清德外交與兩岸路線，賴清德日前針對美國總統川普「台獨說」，強調捍衛現狀並無台獨問題，在在向國際社會釋放表述清晰信號，台灣是區域和平穩定現狀的維護者。