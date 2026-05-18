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切入人形機器人感測 技術司：套用工業機器人也適用

▲中鋼攜手上泰工業與梧濟工業推動「綠色超高強度汽車用鋼及智慧成形技術開發計畫」，主要應用在開發國產1.5GPa等級超高強度鋼材及冷衝壓車體結構件關鍵製程技術。(圖／中鋼公司提供)

中鋼組隊打造車用鋼鐵 獲得補助4200萬元

經濟部技術司今（18）表示，14日「A+企業創新研發淬鍊計畫」會議上通過中鋼、台灣穗高及所羅門3項研發補助案，合計近2億元。其中，中鋼所主導的團隊將會切入高強度車用鋼材，讓國內車用鋼鐵朝向國產化，而所羅門切入較高門檻的人形機器人感測，一舉從工業機器人跨足到消費應用端機器人。技術司表示，「A+企業創新研發淬鍊計畫」第6次決審會議通過3案，分別是由中鋼、上泰工業與梧濟工業共同推動「綠色超高強度汽車用鋼及智慧成形技術開發計畫」，補助4200萬元；台灣穗高「回收鋁智慧純化技術暨低碳高性能鋁合金應用開發計畫」，補助5400萬元；以及所羅門股份有限公司推動「人形機器人遠距線索辨識與快速學習VLA技術開發計畫」，補助1億元。所羅門成立於1973年，為國內機器視覺與智慧自動化大廠，設計先進的3D機器視覺和領先市場的深度學習軟體平台，並憑藉最先進的人工智能機器視覺解決方案，以「讓機器人擁有人眼與大腦」為目標，成功打入全球人形機器人及智慧工廠供應鏈。過去所羅門專門投入工業用機器人及生產線，技術司表示，所羅門「人形機器人遠距線索辨識與快速學習VLA技術開發計畫」機器人可在複雜環境中自主辨識遠距目標並快速學習新物件，大幅降低對大量實體訓練資料之依賴，提升人形、四足及輪式機器人在製造、物流與巡檢等場域之應用可行性。對於從工業機器人跨足到人形機器人，是否代表有意切入民生消費性市場機器人？技術司回應，而這次計畫現階段仍鎖定在工業實踐及物流盤點，必須要遠距離探索及辨識，未來也有機會可以推廣到精密電子及半導體晶圓廠。而計畫還是著眼在工業用，而人形機器人門檻高，像是與傳統機器人運動行徑不同，就必須要導入新編排，當完成較高門檻的機器人感測，相關技術若套用回較低門檻的工業用感測，其實也可以適用。而中鋼攜手上泰工業與梧濟工業推動「綠色超高強度汽車用鋼及智慧成形技術開發計畫」，主要應用在開發國產1.5GPa等級超高強度鋼材及冷衝壓車體結構件關鍵製程技術，鎖定國內高階鋼材，減少國內市場對於國外的一些關鍵零組件等等的依賴，也就是讓台灣車用鋼材朝向國產化。最後，台灣穗高科技推動「回收鋁智慧純化技術暨低碳高性能鋁合金應用開發計畫」，透過AI動態調整製程參數，可因應回收料成分差異，穩定生產品質，並實現回收料占比達90%之鋁合金產品，同時將原料碳排降低至2kgCO2/kg-Al以下，將建立國內首條回收鋁智慧純化示範產線，帶動低碳材料供應鏈發展，協助產業因應碳費與國際減碳要求。