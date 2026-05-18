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MAGA支持者籲白宮加強AI監管

▲川普分享「太空軍」AI生成圖。（圖／翻攝自川普Truth Social）

美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體分享了一張AI生成圖片，內容是川普與一名戴著手銬的外星人並肩行走，雖然川普並沒為此圖附加任何說明，還是立即引發社群媒體熱議。另一方面，60多位MAGA支持者聯名致函川普，敦促白宮在最先進的AI模型發布之前，進行測試與審查批准。根據《NewsWeek》報導，川普在個人Truth Social分享了一張AI生成圖，圖片中川普走在一名高大的外星人身旁，背景似乎是一座軍事設施。該外星人的手腕與腳踝都被銬住，但其中一副手銬的鎖鏈並未連接完整。美國國防部之前才公布了首批UFO檔案，川普這張照片激起許多網友的想像，但也有網友質疑表示，「你到底想告訴我們什麼？又或者這只是史上最強總統級惡搞？」、「又是一次轉移外界對各種失敗的注意力」。事實上，川普禮拜天在社群媒體上瘋狂發文，除了引發爭議的外星人照片，川普還發了多張「太空軍（Space Force）」AI生成圖，圖中可以看到川普坐在類似太空船指揮中心的位置俯瞰地球，按下一顆紅色按鈕，背景則是出現連串爆炸。雖然川普本人超愛AI生成圖，但根據《Axios》報導，有60多名MAGA支持者，包括班農（Steve Bannon）、克雷默（Amy Kremer）等人，聯名發函給川普，敦促白宮加強對AI的監管。聯名信中強調科技應該為人類服務，而不是取代人類，要求科技公司在部署具有潛在危險的先進AI模型之前，必須經過強制性的測試、評估、審查以及政府批准。川普政府目前原則上對AI採取「不干涉」的方針，認為美國要贏得AI競賽，就必須保持輕度監管，不過隨著MAGA盟友大力推動更嚴格的規範，白宮恐怕也必須衡量加大對AI的監管力度。